Правительство Австралии предоставит 57,9 млн долл. помощи алюминиевому заводу Alcoa

Правительство Австралии предоставит 57,9 млн долл. помощи алюминиевому заводу Alcoa

Правительство Австралии выделит 76,8 млн австралийских долл. (57,9 млн долл.) алюминиевому заводу Portland Aluminium американской компании Alcoa в штате Виктория на покрытие финансовых потерь, возникающих из-за неполной загрузки предприятия в летние месяцы.

Во время пиков потребления Portland Aluminium сокращает выплавку алюминия, что позволяет перенаправить сэкономленную таким образом электроэнергию другим пользователям и избежать блэкаутов.

Однако корпорация Alcoa была недовольна таким снижением доходов и без того убыточного предприятия и угрожала закрыть его. Тем более, что в 2021 г. заканчивалась другая программа государственного субсидирования предприятия объемом 240 млн австралийских долл.

Новая субсидия будет действовать до июля 2025 г. и таким образом обеспечит функционирование завода на этот срок и стабильность электросети штата.

На Portland Aluminium приходится около 10% регионального потребления электроэнергии. Поэтому закрытие завода привело бы к необходимости выведения из эксплуатации одного из угольных энергоблоков. Но без него работа электросети штата стала бы нестабильной. Потребители столкнулись бы с ростом тарифов на электроэнергию и возможными блэкаутами.

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