Канадская Cameco из-за коронавируса остановила работу крупнейшего уранового рудника

Канадская компания Cameco, владеющая контрольным пакетом крупнейшего в стране уранового рудника Cigar Lake в провинции Саскачеван, заявила, что приостанавливает работу предприятия на неопределенный срок из-за новой вспышки коронавируса.



Тестирование дало три положительных результата среди около 300 сотрудников предприятия. Еще три случая заражения выявлено на McArthur River, втором урановом руднике Cameco в провинции Саскачеван, который простаивает с 2018 г.



Компания Orano Canada, которой принадлежит 37% акций рудника, сообщает, что одновременно останавливает свой завод McClean Lake, куда руда с Cigar Lake отправляется на переработку.



В текущем году Cameco уже останавливала Cigar Lake из-за коронавируса. Предприятие простаивало с конца марта до сентября. Из-за этого производственные планы на текущий год оказались сорванными. Компания рассчитывала получить в 2020 г. около 5,0 тыс. т продукции в пересчете на оксид урана, но за первые три квартала объем выпуска составил лишь около 2,13 тыс. т.



Генеральный директор Cameco Тим Гицель заявил, что для выполнения обязательств перед клиентами компании придется самой приобретать уран у сторонних поставщиков. Это, очевидно, приведет к увеличению его стоимости на мировом рынке. В марте, во время предыдущей остановки Cigar Lake, оксид урана прибавил в цене на 40% за два месяца, но затем снова подешевел в сентябре-ноябре.



