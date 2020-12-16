Сербия надеется до конца года получить газ из РоSSии

Сербия рассчитывает начать получать роSSийский газ по трубопроводу "Турецкий поток" 29-30 декабря.

Об этом сообщил президент страны Александр Вучич, передает "Интерфакс-Украина".

"Все идет нормально, 29 или 30 (декабря) мы пустим газ", - сказал Вучич на совместной пресс конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Напомним, 8 января в Стамбуле состоялась торжественная церемония запуска газопровода "Турецкий поток" при участии президентов РоSSии и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В ней также приняли участие премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Вучич - эти страны будут получать газ по новому трубопроводу.

"Турецкий поток" проложен по дну Черного моря от роSSийского города Анапа до Кийикьоя на побережье Турции. Его строительство - часть роSSийского плана отказа от транзита через Украину. Мощность каждой из двух ниток "Турецкого потока" - по 15,75 млрд куб. м. Одна предназначена для поставки газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Фото: Газпром

Черноморский газопровод РоSSии сначала планировали строить в Болгарии (он должен был называться "Южным потоком"), но из-за позиции Евросоюза проект в конце 2014 года закрыли.

После запуска газопровода "Турецкий поток" из РоSSии в Турцию снижение транзита через Украину по итогам года будет составлять около 15 млрд кубометров.