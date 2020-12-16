ГФС уличила международную сеть пиццерий в Украине в уклонении от уплаты более 75 млн гривен налогов

Во время обысков изъяли цифровые носители, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и наличные.

ГФС уличила международную сеть пиццерий в Украине в уклонении от уплаты более 75 млн гривен налогов
Фото: ДФС

Государственная фискальная служба Украины разоблачила менеджмент сети пиццерий в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

По словам в.и.о. главы ГФС Дмитрия Сосиновича, во время обысков офисных и складских помещений пиццерии обнаружили и изъяли цифровые носители, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и наличные средства.

"Фактически, должностные лица одного из ООО, действуя в составе организованной группы, в течение длительного периода осуществляли на территории Украины реализацию товарно-материальных ценностей через стационарные магазины и интернет-магазин и скрывали реальные объемы полученного дохода, используя подконтрольных физических лиц-предпринимателей, доход которых фактически должен был декларироваться ООО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это привело к непоступлению в бюджет средств на общую сумму более 75 млн гривен. О какой именно сети идет речь - не сообщается.

Фото: ГФС

Фото: ГФС

Напомним, ранее на Херсонщине СБУ разоблачила схему уклонения от уплаты налогов на 8 миллионов гривен.

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