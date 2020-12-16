Депутаты утвердили смету Верховной Рады на 2021 год

Народные депутаты приняли постановление "О смете Верховной Рады Украины на 2021 год" (№4448).

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.

Согласно карточке прохождения законопроекта, документ поддержали 292 народных депутата.

В постановлении предусмотрены расходы на деятельность Аппарата Верховной Рады в следующем году в размере 2,54 млрд грн. Из них:

на осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады - 1,29 млрд грн;

на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности парламента - 1,156 млрд грн;

на управление делами - 746,7 млн грн;

на автобазу - 150,3 млн грн;

на Институт законодательства - 20,5 млн грн;

на управления административными зданиями - 234,7 млн грн;

на столовую - 4,1 млн грн;

на освещение деятельности ВР средствами телевидения и радиовещания и финансовую поддержку издания газеты "Голос Украины" - 83,7 млн грн.

Принятая смета также утверждает нормы расходов на одного народного депутата в 2021 году. Так каждому депутату предусмотрено 7,5 тыс грн в месяц для компенсации стоимости проезда по территории Украины; 167 грн в месяц - на оплату содержания помещений в избирательных округах.

Также на одного народного депутата предусмотрено выделение 1500 грн в год - на канцелярские принадлежности; 4890 грн в год - на городские, междугородные телефонные разговоры; 8 тыс грн - на оплату командировок помощников-консультантов народных депутатов в избирательные округа; 670 грн - на возмещение расходов для организации и проведения встреч с избирателями. Для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера каждому депутату в следующем году выделят 237 250 грн.

Напомним, Верховная Рада сегодня одобрила внесение изменений в Бюджетный кодекс, призванных урегулировать вопросы, связанные с проектом госбюджета на следующий год. Без принятия этого документа нардепы не могли перейти к рассмотрению бюджета.