?Минфин осуществил рекордное привлечение средств на аукционах ОВГЗ на финансирование госбюджета

По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 51 439 млн гривень.

Сегодня на аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам семь выпусков ценных бумаг в национальной валюте и два - в иностранных, осуществив рекордное привлечение средств - 51,39 млрд гривень.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 3 месяца, 6 месяцев, 7 месяцев, 1 год, 1,5 года, 3 года и 5 лет, в долларах США - 1 год и в евро - 1 год.

От размещения ценных бумаг в нацвалюте в бюджет было привлечено 42,1 млрд гривень. Средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 10,0%, 6-месячных - 10,5%, 7-месячных - 10,75%, 1-годичных - 11,56%, 1,5-годичных - 11,7%, 3-летних - 11,98%, в то время как 5-летних - 12,18%.

От размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ - привлечено $266 млн и €56,7 млн. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ в долларах США составила 3,8%, а в евро - 2,5%. По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 51 439 млн грн.

Напомним, в январе Минфин впервые за шесть лет выпустил 7-летние облигации.