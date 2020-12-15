АМКУ оштрафовал ДТЭК на 275,2 млн грн за злоупотребление монопольным положением на Бурштынском энергоострове

Антимонопольный комитет Украины наложил на компании группы ДТЭК штрафы общей суммой свыше 275,2 млн гривень.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Отмечается, что Комитет признал действия группы ДТЭК (в составе АО "ДТЭК Западэнерго" и ООО "Д.Трейдинг") в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" в исследуемый период с июля по октябрь 2019 года злоупотреблением монопольным положением.

"Остров Бурштынской ТЭС" - особая зона на западе Украины в пределах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей. Сейчас эта территория объединена с европейскими энергосистемами, но отключена от остальной части Украины. Около 90% электроэнергии на этом "острове" производит ОАО "ДТЭК Западэнерго".

"Комитет установил, что АО "ДТЭК Западэнерго", начиная с 29 июля 2019 года, уменьшало в заявках на продажу электрической энергии в сегменте «рынок на сутки вперед» (РСВ) объемы предлагаемой электрической энергии в часы минимальной нагрузки. Это привело к росту объемов продаж АО «ДТЭК Западэнерго» электрической энергии в сегменте «балансирующий рынок» по более высоким ценам", - говорится в сообщении.

Кроме этого, акционерное общество устанавливало в заявках на продажу электрической энергии на РСВ завышенные цены в часы максимальной нагрузки.

В ДТЭК назвали решение АМКУ предвзятым и заявили, что будут отстаивать свои интересы и репутацию в судебном порядке.

"При рассмотрении дела Комитетом не было проведено надлежащее исследование функционирования рынка электрической энергии, были проигнорированы предоставленные доказательства и экспертные заключения. Считаем решение преждевременным, безосновательным и предвзятым по ряду причин. Во-первых, ДТЭК не занимает монопольного (доминирующего) положения в торговой зоне «Остров Бурштынской ТЭС», является полностью заменяемым за счет импортного ресурса, испытывает значительную конкуренцию со стороны импортеров и не имеет рыночной власти в результате полного административного регулирования цен на этом рынке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поставщиками электроэнергии в Бурштынском энергоострове, кроме Бурштынской ТЭС (ДТЭК), является Калужская ТЭЦ, Теребле-Рицкая ГЭС и импортеры электроэнергии из Словакии, Венгрии и Румынии. Импорт электроэнергии из ЕС занял существенную долю рынка в Бурштынском энергоострове именно после запуска новой модели рынка 1 июля 2019-го. Импортеры получили возможность беспрепятственно импортировать на конкурентных условиях любые объемы электроэнергии из ЕС , тем самым осуществляя существенное влияние на ценообразование в регионе. С тех пор доля импортеров в продаже электроэнергии на рынке на сутки вперед в Бурштынском энергоострове достигала 60-80% в зависимости от цен и спроса на электроэнергию.

По заключению ENTSO-E, за счет импорта электрической энергии потребления в «Острове Бурштынской ТЭС» можно покрыть от 75 до 100%.

"Во-вторых, обвинения АМКУ относительно выкупа пропускной способности межгосударственных линий электропередач, якобы с целью ограничения доступа импортируемой электроэнергии из Словакии, является предвзятым и немотивированным", - отметили в ДТЭК.

Напомним, в сентябре суд отказал в иске "Укрэнерго" к ДТЭК о взыскании 426 млн гривень.