Рада приняла госбюджет на 2021 год

Рада приняла госбюджет на 2021 год

Верховная Рада приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год".

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №4000 во втором чтении проголосовали 290 народных депутатов, принятие закона в целом поддержали 289 нардепов.

Согласно выводам парламентского Комитета по вопросам бюджета, по ставнению с первым чтением доходы государственного бюджета на 2021 год в доработанном законопроекте увеличены на 20,94 млрд грн или на 2% – до 1092,08 млрд грн, в т.ч. по общему фонду – на 13,5 млрд грн, до 959,95 млрд грн.

В то же время расходы госбюджета уменьшены на 2,78 млрд грн (или на 0,2%) – до 1328,2 млрд грн.

Дефицит госбюджета ко второму чтению уменьшен на 23,72 млрд грн грн (или на 8,8%) – до 246,54 млрд грн.

Таким образом, предельный объем дефицита государственного бюджета установлен на уровне 5,5% прогнозного ВВП, тогда как в проекте к первому чтению предлагался дефицит в 6% ВВП.

При этом предельный объем предоставления в 2021 году государственных гарантий установлен в сумме 88,67 млрд грн.

В доработанном законопроекте также отложено с 1 июля до 1 декабря 2021 года повышение минимальной зарплаты до 6 500 грн.

В то же время увеличены размер прожиточного минимума, который применяется для определения должностного оклада прокуроров (с 1000 до 1600 грн). В связи с этим расходы на зарплаты прокуроров увеличены на 2 млрд грн.

Законом предусмотрены поступления от платы за лицензии на проведение азартных игр и лотерей в сумме 7,44 млрд грн.



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