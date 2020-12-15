Немецкая полиция задержала еще одного подозреваемого в краже старинных украшений на 1 млрд евро из музея в Дрездене

Также на международном уровне разыскивают его брата-близнеца.

?Немецкая полиция задержала еще одного подозреваемого в краже старинных украшений на 1 млрд евро из музея в Дрездене
Фото: twitter.com/PolizeiAalen

Полиция задержала в Берлине 21-летнего подозреваемого в ограблении крупнейшей в Европе коллекции старинных ювелирных изделий "Зелёные своды" в Дрездене.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что спецподразделение правоохранителей (SEK) задержал подозреваемого в районе Нойкельн.

По данным полиции, задержанный 21-летний мужчина относится к берлинскому преступному клану, члены которого имеют арабское происхождение.

Правоохранители также на международном уровне разыскивают его брата-близнеца.

Напомним, 25 ноября 2019 года злоумышленники ограбили знаменитую коллекцию драгоценностей "Зеленые своды". Они подожгли электрический щиток и проникли в музей. Были похищены несколько ювелирных украшений, драгоценных пуговиц и шпага, инкрустированная бриллиантами. СМИ оценили общую стоимость похищенного в 1 млрд евро.

17 ноября 2020 года полиция Дрездена и Берлина в результате масштабной спецоперации арестовала трех подозреваемых мужчин в возрасте от 23 до 26 лет. Они находятся под стражей.

Впрочем, еще двум подозреваемым - братьям-близнецам - тогда удалось скрыться.

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