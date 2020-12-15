Австралийская Rio Tinto ищет месторождения в Европе

Австралийская горнодобывающая корпорация Rio Tinto сообщила о своей заинтересованности в проекте разработки литиево-борного месторождения Jadar в западной части Сербии.



Компания начала подготовку ТЭО проекта, которое планирует завершить к концу 2021 г., и в настоящее время сосредоточилась на получении всех необходимых разрешений.



Предполагается, что предприятие вступит в строй в 2025-2026 гг., т. е. именно в то время, когда спрос на литий, как ожидается, резко возрастет вследствие увеличения производства электромобилей в различных странах мира.



Производственная мощность Jadar оценивается в 55 тыс. т карбоната лития в год. В результате сербское предприятие станет крупнейшим поставщиком этого сырья в Европе. Кроме того, Rio Tinto рассчитывает ежегодно получать в качестве побочных продуктов около 160 тыс. т борной кислоты, используемой в химической и стекольной промышленности, и 255 тыс. т сульфата натрия (глауберовой соли), которая применяется, например, в стиральных порошках.



