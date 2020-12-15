Заявления на выплаты ФЛПам подали более 33 тысяч украинцев, - Минцифры

Более 33 тысяч украинцев подали заявления на получение материальной помощи ФЛПам в мобильном приложении "Дия".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой политики.

"С момента запуска услуги "Одноразовая материальная помощь ФЛПам и наемным работникам" сотни тысяч пользователей одновременно пытаются подать заявление. Сейчас есть более 1000 запросов в секунду. Это повлияло на стабильность работы приложения и портала "Дия"", - говорится в сообщении.

Подать заявление на получение помощи можно с 14 по 31 декабря включительно.

В Минцифры отмечают, что получить выплату можно только через "Дию". "Не ведитесь на фейковые новости, мошенников и сервисы, которые предлагают перечислить деньги, чтобы получить выплату. Не передавайте свои данные третьим лицам", - призывают в министерстве.

"Все выплаты будут проведены до 31 декабря. Чтобы получить средства, необходимо указать IBAN своего личного гривневого счета. После заполнения заявки несколько секунд продлится проверка данных. Далее информация поступит на обработку в Пенсионный фонд Украины", - отмечают в Минцифры.

Напомним, 9 декабря Кабинет министров сообщил о введении локдауна в Украине. Он начнется с 8 января и продлится до полуночи 25 января. Также до марта продолжили режим чрезвычайной ситуации. Президент Владимир Зеленский подписал законы о помощи бизнесу.

ФЛПам, пострадавшим из-за карантина, государство выплатит по 8 тыс. грн и компенсирует расходы по уплате ЕСВ за наемных работников. Бизнес также получит налоговые каникулы и списание до 3 тыс. грн долгов по уплате налогов.

Как сообщалось, единовременное пособие в 8 тыс. грн получат около 1,7 млн украинцев, которые потеряли часть зарплаты или дохода из-за введения карантина.