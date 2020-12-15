Объем глобальных венчурных инвестиций в 3-м квартале вырос до $73,2 миллиарда — KPMG

В 3-м квартале 2020 году объем глобальных венчурных инвестиций составил более $73,2 млрд, включая рекордный ежеквартальный показатель в Европе - $12,1 млрд. Об этом в ежеквартальном отчете Venture Pulse сообщает KPMG Private Enterprise.

Объем глобальных венчурных инвестиций в 3-м квартале вырос до $73,2 миллиарда — KPMG
Фото: fin-accounting.ru

Глобальные венчурные инвестиции фактически росли второй квартал подряд и достигли $73,2 млрд в 3-м квартале, несмотря на беспокойство, связанные с covid-19, геополитической напряженностью, президентскими выборами в США и потенциально сложным Brexit.

«После нескольких замедленных кварталов рынок IPO в 3-м квартале 2020 года стремительно набрал обороты для компаний, финансируемых с участием венчурного капитала, и ряд крупных компаний-единорогов осуществили успешные выходы», - отметил Конор Мур, соучредитель KPMG Private Enterprise Emerging Giants Network KPMG International.

Ключевые цифры

Глобальные венчурные инвестиции выросли с $70 млрд (5674 сделки) во 2-м квартале до $73,2 млрд (4861 соглашение) в 3-м.

Глобальные корпоративные венчурные инвестиции оставались стабильными в течение третьего квартала подряд, достигнув $33,6 млрд (1148 сделки) в 3-м квартале 2020 года.

Количество глобальных сделок с частными венчурными инвесторами/финансирование проектов на ранней стадии развития в 3-м квартале 2020 года (1650) было самим низким с 4-го квартала 2012 года, тогда как количество глобальных соглашений на ранних стадиях (1716) было самим низким со 2-го квартала 2014 года.

Ряд технологических компаний осуществили чрезвычайно успешные выходы на IPO. Ожидается, что венчурные инвестиции будут оставаться стабильными в 4-м квартале 2020 года, хотя президентские выборы в США и проблемный Brexit могут вызвать определенное беспокойство инвесторов и вызвать паузу.

IPO сохраняет преобладающую силу

Тренды по регионам

Рекордный уровень венчурных инвестиций выводит Европу на новый рекордный уровень - $12,1 млрд в 3-м квартале по сравнению с $11,5 млрд во 2-м квартале 2020 года. Это произошло прежде всего за счет привлечения шведской компанией Klarna $650 млн, немецкой компанией CureVac - $633 млн, шведской компанией Northvolt - $600 млн и британской компанией Revolut - $580 млн. Рекордный уровень венчурных инвестиций наблюдался в скандинавских странах ($2,2 млрд), Германии ($2 млрд) и Израиле ($1,5 млрд, отнесена в отчете к европейскому региону).

Европа стремительно увеличила объем венчурных инвестиций в середине года

Венчурные инвестиции в Северной и Южной Америке оставались относительно стабильными поквартально - было инвестировано $40 млрд, что обусловлено привлечением компанией SpaceX инвестиций на сумму $1,9 млрд и двумя сделками на сумму $600 млн каждая финтех-компанией Robinhood. На долю США приходится $37,8 млрд этих инвестиций. В Латинской Америке цифровой банк Neon, что находится в Бразилии, привлек $300 млн.

Америка увеличивает глобальные показатели тогда, когда другие отступают

Венчурные инвестиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжают восстанавливаться - они составили $21,1 млрд в 3-м квартале по сравнению с $17,2 млрд во 2-м квартале. В течение квартала на Китай пришлось инвестиций на сумму $14,9 млрд, в том числе восемь крупнейших сделок в этом регионе. Венчурные инвестиции в Индии также значительно выросли поквартально - с $1,5 млрд во 2-м квартале до $3,6 млрд в 3-м квартале. На отраслевом уровне в Индии сильную позицию заняли образовательные технологии (edtech).

Что в Украине

Украинский рынок венчурных инвестиций в очередной раз отражает события, происходящие в Европе и мире: количество и объем сделок с венчурными деньгами в Украине в 3-м квартале были значительно больше, чем в предыдущем.

Сообщено о 16 сделок, из которых 10 сделок на сумму $143 млн, не считая соглашение по привлечению финансирования Revolut.

Для сравнения: в предыдущем квартале было заключено 12 сделок, из которых 10 на сумму $36 млн.

"Это подчеркивает, что Украина является неотъемлемой составляющей глобального рынка технологий и инноваций. Приятно отметить, что активными инвесторами в украинском стартапы остаются локальные игроки », - отмечает Илья Сегеда, лидер направления консультационных услуг по вопросам слияний и поглощений KPMG в Украине.

Что ожидается

Венчурные инвестиции в последний квартал 2020 храниться на стабильном уровне.

Сделки на поздних стадиях остаются главным приоритетом для венчурных инвесторов. Уменьшение сделок на ранних стадиях продолжаться, что может привести к увеличению количества компаний на ранних стадиях развития, которые останутся без финансирования. Это может привести к определенной консолидации, особенно в тех секторах, которые в наибольшей степени испытывают на себе негативное влияние пандемии.

Динамика глобального среднего размера сделок на поздней стадии

Привлекательными на отраслевом уровне могут оставаться финтех, эффективность бизнеса, образовательные технологии (edtech), технологии в сфере здравоохранения (healthtech) и биотехнологии (biotech).

Covid-19 будет оставаться ключевым фактором, влияющим как на осторожность инвесторов, так и на инвестиции в 4-м квартале 2020 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ММК им. Ильича полностью обеспечивает мариупольские больницы кислородомММК им. Ильича полностью обеспечивает мариупольские больницы кислородом
S&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексовS&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексов
Morgan Stanley переместит из Великобритании в Германию около $120 миллиардовMorgan Stanley переместит из Великобритании в Германию около $120 миллиардов
Кличко рассказал о льготах для столичного бизнесаКличко рассказал о льготах для столичного бизнеса
Акции Facebook, Tesla и Netflix допустили к обращению в УкраинеАкции Facebook, Tesla и Netflix допустили к обращению в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Moody's отозвало рейтинг «роSSийских» евробондов Украины на $3 миллиардаMoody's отозвало рейтинг «роSSийских» евробондов Украины на $3 миллиарда
Кто из банков получил 11,11 миллиарда рефинанса НБУ. СписокКто из банков получил 11,11 миллиарда рефинанса НБУ. Список
Цены на сталь выросли до восьмилетнего максимумаЦены на сталь выросли до восьмилетнего максимума
За год количество должников в Украине выросло на 300 тысяч — ОpendatabotЗа год количество должников в Украине выросло на 300 тысяч — Оpendatabot
Остатки на корсчетах банков Украины резко вырослиОстатки на корсчетах банков Украины резко выросли
Чистые валютные резервы НБУ с начала года уменьшились до $15,24 миллиардаЧистые валютные резервы НБУ с начала года уменьшились до $15,24 миллиарда
В 2020 году украинцы за рубежом потратили $4,5 миллиарда — НБУВ 2020 году украинцы за рубежом потратили $4,5 миллиарда — НБУ
Малая приватизация: в этом году поступления составляют более 1,4 миллиардаМалая приватизация: в этом году поступления составляют более 1,4 миллиарда
ВВП еврозоны в 3-м квартале повысился на 12,5%ВВП еврозоны в 3-м квартале повысился на 12,5%
Ощадбанку вернули доступ к более $1,3 миллиарда за потери в КрымуОщадбанку вернули доступ к более $1,3 миллиарда за потери в Крыму
Последние новости
Подгружаем последние новости