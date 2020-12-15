Урожай зерна в Украине из-за засухи и COVID-19 на 10 млн тонн меньше, чем в прошлом году

По состоянию на 14 декабря, в Украине собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн, что почти на 10 млн тонн меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В частности, пшеницы собрано 25,1 млн тонн с площади 6,6 млн га; ячменя - 7,8 млн тонн с площади 2,4 млн га; гороха - 516,2 тыс. тонн с площади 237,7 тыс. га; кукурузы - 29,8 млн тонн с площади 5,3 млн га; гречихи - 106,5 тыс. тонн с площади 78,5 тыс. га; проса - 244 тыс. тонн с площади 150,4 тыс. га.

В 2020 году собрано 9,2 млн тонн сахарной свеклы с площади 216 тыс. га; подсолнечника - 13,1 млн тонн с площади 6,4 млн га; сои - 2,8 млн тонн с площади 1,3 млн га; рапса - 2,6 млн тонн с площади 1,1 млн га. По данным Госстата, в прошлом году в Украине собрали 75,143 млн тонн зерна и зернобобовых. Урожайность составила рекордные 49,5 ц/га.

В 2018 году в Украине собрали 70,06 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, а перед этим в течение пяти лет урожай был в районе 60-66 млн тонн.

"2020 год стал действительно турбулентным для Украины, как в контексте экономической ситуации и ограничений, связанных с COVID-19, так и в связи с нетипичными погодными условиями. Традиционно производство сельхозпродукции в Украине является профицитным. В этом году валовой сбор зерна составил 65,4 млн тонн, что в три раза больше потребности внутреннего рынка, а также позволяет нам сохранять ведущие позиции по экспорту сельхозпродукции", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Он добавил, что сейчас Украина поставила на внешние рынки 12,2 млн тонн пшеницы, что соответствует запланированной динамике в рамках заключенного Меморандума с участниками зернового рынка. Переходные остатки пшеницы в 2020/21 ожидаются на уровне 1,5 млн тонн, которые постепенно будут пополняться урожаем нового сезона.

Весной в Минэкономики прогнозировали, что урожай зерновых в 2020 году сократится на 20%.