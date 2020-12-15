Погода подвела - аграрии собрали почти на 10 млн тонн меньше зерна

Украинские сельхозпроизводители в 2020 году намолотили 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых с площади 15,3 млн га, такие оперативные данные областей об итогах уборочной кампании озвучил во вторник глава Минэкономики Игорь Петрашко.



Согласно сообщению на сайте министерства, в частности, собрано 25,1 млн тонн пшеницы с 6,6 млн га и 29,8 млн тонн кукурузы с 5,3 млн га.



Как известно, повторить рекорды 2018-2019 годов украинским аграриям помешали весенние заморозки, аномальная засуха летом и обильные дожди осенью, которые испортили качество созревшей кукурузы.



По данным Государственной службы статистики, Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018-м - 70,1 млн тонн), из которых 28,3 млн тонн – пшеница (24,6 млн тонн) и 35,9 млн тонн – кукуруза (35,8 млн тонн годом ранее).

