Бразильская Vale продала никелевое подразделение на острове Новая Каледония

Бразильская Vale продала никелевое подразделение на острове Новая Каледония

Бразильская корпорация Vale подписала обязывающее соглашение о продаже Vale New Caledonia (VNC), своего подразделения по добыче никеля на тихоокеанском острове Новая Каледония, консорциуму Prony Resources.

Данное объединение было создано действующими сотрудниками VNC, включая топ-менеджмент. Его миноритарным акционером является международная трейдинговая компания Trafigura, зарегистрированная в Швейцарии. Кроме того, консорциум поддерживают правительство Франции и администрация Новой Каледонии. Сделку планируется закрыть в первом квартале 2021 г.

Vale давно планировала продать убыточное подразделение, введенное в строй в 2010 г., но так и не вышедшее на проектную мощность из-за технических и логистических проблем. В 2019 г. VNC, включающая рудник Goro, перерабатывающий завод и морской порт, произвела 23,4 тыс. т никеля, хотя предполагалось, что она будет выпускать до 60 тыс. т продукции в пересчете на чистый никель в год.

Одно время стоял вопрос о закрытии предприятия. Ранее Vale вела переговоры о продаже VNC с австралийской компанией New Century Resources, но эта сделка сорвалась в октябре текущего года.

Заключение сделки спровоцировало ожесточенные протесты сторонников независимости острова, являющегося владением Франции. Из-за них VNC 8 декабря пришлось приостановить производство. Проблемы из-за беспорядков возникли и у французской компании Eramet, также добывающей никель на Новой Каледонии. Из-за этого котировки на никель на торгах Лондонской биржи металлов (ЛБМ) подскочили до наивысшего значения за последние 14 месяцев.

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