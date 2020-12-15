Кабмин выделит помощь 734 621 предпринимателю

734 621 украинский предприниматель, который остановил свою работу из-за карантина, сможет получить от государства по 8 тысяч грн помощи согласно постановлению Кабмина №1233.

Фото: mind.ua

Кого поддержит государство

Государство поддержит предпринимателей относящихся к следующим категориям:

Розничная торговля

Временное размещение

Деятельность по обеспечению блюдами и напитками

Демонстрация кинофильмов

Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений

Деятельность в сфере спорта, организация отдыха и развлечений.

Правительство считает, что всего от локдауна пострадало 734621 предприниматель. 87% из них имеют бизнес по розничной торговле, 8% занимаются деятельностью по обеспечению блюдами и напитками, 2% — деятельностью в сфере спорта, организации отдыха и развлечений.

Менее 1% ФОП - деятельностью в сфере творчества, искусства и развлечений, демонстрации кинофильмов.

Как понять, может ли получить компенсацию ваш ФОП