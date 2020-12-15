Кабмин выделит помощь 734 621 предпринимателю

734 621 украинский предприниматель, который остановил свою работу из-за карантина, сможет получить от государства по 8 тысяч грн помощи согласно постановлению Кабмина №1233.

Кабмин выделит помощь 734 621 предпринимателю
Фото: mind.ua

Кого поддержит государство

Государство поддержит предпринимателей относящихся к следующим категориям:

  • Розничная торговля
  • Временное размещение
  • Деятельность по обеспечению блюдами и напитками
  • Демонстрация кинофильмов
  • Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений
  • Деятельность в сфере спорта, организация отдыха и развлечений.

Правительство считает, что всего от локдауна пострадало 734621 предприниматель. 87% из них имеют бизнес по розничной торговле, 8% занимаются деятельностью по обеспечению блюдами и напитками, 2% — деятельностью в сфере спорта, организации отдыха и развлечений.

Менее 1% ФОП - деятельностью в сфере творчества, искусства и развлечений, демонстрации кинофильмов.

Как понять, может ли получить компенсацию ваш ФОП

  • Открыть Опендатабот в приложении или удобном мессенджере.
  • Отправить боту номер ИНН
  • Если ваш основной вид деятельности относится к категориям, имеющим право на помощь — бот предоставит ссылки на заполнение формы.

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