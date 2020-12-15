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2020-12-15
Кабмин выделит помощь 734 621 предпринимателю
734 621 украинский предприниматель, который остановил свою работу из-за карантина, сможет получить от государства по 8 тысяч грн помощи согласно постановлению Кабмина №1233.
Фото: mind.ua
Кого поддержит государство
Государство поддержит предпринимателей относящихся к следующим категориям:
- Розничная торговля
- Временное размещение
- Деятельность по обеспечению блюдами и напитками
- Демонстрация кинофильмов
- Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений
- Деятельность в сфере спорта, организация отдыха и развлечений.
Правительство считает, что всего от локдауна пострадало 734621 предприниматель. 87% из них имеют бизнес по розничной торговле, 8% занимаются деятельностью по обеспечению блюдами и напитками, 2% — деятельностью в сфере спорта, организации отдыха и развлечений.
Менее 1% ФОП - деятельностью в сфере творчества, искусства и развлечений, демонстрации кинофильмов.
Как понять, может ли получить компенсацию ваш ФОП
- Открыть Опендатабот в приложении или удобном мессенджере.
- Отправить боту номер ИНН
- Если ваш основной вид деятельности относится к категориям, имеющим право на помощь — бот предоставит ссылки на заполнение формы.