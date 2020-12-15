Укравтодор рассчитывает получить в 2021 году 20 млрд грн

Укравтодор рассчитывает получить в 2021 году 20 млрд грн

Объем бюджетного финансирования строительства дорог в Украине на следующий год пока не определен, сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков.

"Мы точно понимаем, что у нас есть первый базовый лимит по госгарантиям, а это порядка 20 млрд грн. Вот на него можем рассчитывать точно. А дальше нам уже необходимо общаться с Минфином, который планирует все внешние заимствования, а также самим привлекать финансирование с внешних рынков", - цитирует А.Кубракова encorr.

Он добавил, что на сегодня "Укравтодор" уже ведет переговоры с Международным валютным фондом. А.Кубраков также надеется, что в бюджете-2021 будет учтена позиция бюджетного комитета, согласно которой весь топливный акциз должен направляться в дорожный фонд.

"У нас есть цель на 2021 год - 6800 км дорог государственного значения. Под нее мы строим все планы, организовываем работу всех наших проектных организаций, подрядчиков и служб. Также мы говорим о 150 штучных сооружений (мосты и подъезды) и еще о 60 площадках для автоматического весового контроля", - сказал он.

"Укравтодор" по состоянию на 16 ноября 2020 года профинансировал 81,58% дорожно-ремонтных работ.

По плану 2020 года, из госбюджета на обновление 4 тыс. км автодорог планировалось выделить 92,285 млрд грн, из которых 35 млрд грн из общего фонда, 38,011 млрд грн из спецфонда (из них 6,5 - на эксплуатацию и содержание дорог), 19,274 млрд грн - за счет привлечения финансирования под госгарантии, из них по состоянию на 16 ноября профинансировано 70,184 млрд грн.

Еще 189 км будут обновлены в рамках проектов МФО на общую сумму в 4,4 млрд грн.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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