Moody's отозвало рейтинг «роSSийских» евробондов Украины на $3 миллиарда
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало приоритетный необеспеченный рейтинг правительства Украины «Ca» по еврооблигациям на $3 млрд. Именно эти облигации Украина продала в декабре 2013 года и именно они сейчас являются предметом спора между Украиной и Россией в британских судах, сообщает Интерфакс-Украина.
Причины принятого решения
«Moody's решило отозвать рейтинг по причинам делового характера», – указано в комментарии агентства.
Как сообщает Moody's, в феврале 2016 года The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы РФ как владельца выпуска евробондов Украины на $3 млрд, по поручению Минфина РоSSии подала в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям.
Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Своим решением суд обязал Украину выплатить РоSSии:
- номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд;
- сумму неосуществленного купонного платежа на $75 млн;
- штрафные проценты в сумме $674 тыс., начисляемые за каждый день просрочки;
- часть издержек в рамках разбирательства.
Однако после жалобы Украины в сентябре 2018 года апелляционный суд постановил, что суд первой инстанции должен рассмотреть дело по полной процедуре, так как аргумент о том, что выпуск еврооблигаций был сделан под давлением РоSSии, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.
Верховный суд Великобритании 9-12 декабря 2019 года рассматривал жалобы Украины и РоSSии на это решение апелляционного суда по спору о выпущенных в 2013 году Украиной еврооблигациях на $3 млрд и отложил вынесение решения.
В ноябре этого года Верховный суд Соединенного Королевства решил отложить вынесение вердикта по делу о «роSSийских» еврооблигациях на $3 млрд. Объясняется это тем, что аргумент защиты по принуждению является одной из линий защиты Украины против иска РоSSии.
Что ожидается
Пока неизвестно, каким образом Верховный Суд решит продолжить разрешение спора по делу о роSSийских еврооблигациях.
Маловероятно, что судьи вынесут решение до конца 2020 года.
Хроники событий
- В декабре 2013 года президент РоSSии Владимир Путин и бывший в то время президентом Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг.
- Облигации на $3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.
- В октябре 2015 года, после переговоров, держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму $14,36 млрд и €600 млн согласились на их реструктуризацию.
- При этом Украина не получила согласия от РоSSии по реструктуризации еврооблигаций на $3 млрд со сроком погашения 20 декабря 2015 года. В декабре 2015 года Кабинет Министров Украины ввел мораторий на выплату этой суммы.
- В феврале 2016 года РоSSия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга, а в мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.
- 29 марта 2017 года Высокий суд Лондона обязал Украину погасить еврооблигации на $3 млрд и выплатить проценты. Также суд разрешил Украине подать апелляцию и приостановил свое решение о выплате РоSSии этого якобы долга.
- 14 сентября 2018 года Апелляционный суд Англии принял апелляцию Украины в споре с РФ по «долгу Януковича» на $3 млрд. Суд должен был вернуться к рассмотрению долгового спора «в рамках классического судопроизводства с учетом всех политических моментов дела».