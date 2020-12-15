Moody's отозвало рейтинг «роSSийских» евробондов Украины на $3 миллиарда

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало приоритетный необеспеченный рейтинг правительства Украины «Ca» по еврооблигациям на $3 млрд. Именно эти облигации Украина продала в декабре 2013 года и именно они сейчас являются предметом спора между Украиной и Россией в британских судах, сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: epravda.com.ua

Причины принятого решения

«Moody's решило отозвать рейтинг по причинам делового характера», – указано в комментарии агентства.

Как сообщает Moody's, в феврале 2016 года The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы РФ как владельца выпуска евробондов Украины на $3 млрд, по поручению Минфина РоSSии подала в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям.

Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Своим решением суд обязал Украину выплатить РоSSии:

номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд;

сумму неосуществленного купонного платежа на $75 млн;

штрафные проценты в сумме $674 тыс., начисляемые за каждый день просрочки;

часть издержек в рамках разбирательства.

Однако после жалобы Украины в сентябре 2018 года апелляционный суд постановил, что суд первой инстанции должен рассмотреть дело по полной процедуре, так как аргумент о том, что выпуск еврооблигаций был сделан под давлением РоSSии, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Верховный суд Великобритании 9-12 декабря 2019 года рассматривал жалобы Украины и РоSSии на это решение апелляционного суда по спору о выпущенных в 2013 году Украиной еврооблигациях на $3 млрд и отложил вынесение решения.

В ноябре этого года Верховный суд Соединенного Королевства решил отложить вынесение вердикта по делу о «роSSийских» еврооблигациях на $3 млрд. Объясняется это тем, что аргумент защиты по принуждению является одной из линий защиты Украины против иска РоSSии.

Что ожидается

Пока неизвестно, каким образом Верховный Суд решит продолжить разрешение спора по делу о роSSийских еврооблигациях.

Маловероятно, что судьи вынесут решение до конца 2020 года.

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