Торговые центры "Амстор" ушли с молотка за 456 млн гривен, их купил Мазепа
СМИ писали, что Игорь Мазепа может покупать активы сети "Амстор" в интересах Вадима Новинского.
14 декабря в системе Прозорро.Продажи состоялся аукцион по продаже нескольких торговых центров, земельных участков, торгового оборудования сети "Амстор" в Запорожье, Мариуполе, Мелитополе, Краматорске, Кременчуге, Бердянске, Одессе.
Победителем аукциона с предложением 456 млн грн стало ООО "Мадера Девелопмент" (по данным госреестра, конечный бенефициар - основатель и глава инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа). Стартовая цена на лот была 283,5 млн грн.
Продажа соответствующих объектов недвижимости состоялась в рамках ликвидации ООО "Амстор", которое было признано банкротом постановлением Хозяйственного суда Днепропетровской области от 23.07.2019 года по делу №904/9795/16, пишет Finbalance.
В начале декабря Укрэксимбанк заявлял, что упомянутый аукцион по продаже активов сети "Амстор" происходит в рамках урегулирования просроченной кредитной задолженности ООО "Амстор".
Напомним, что сеть "Амстор" контролировал Вадим Новинский: он зашел в этот актив в 2009 году. В то же время в начале 2015 года между "Смарт-Холдингом" Новинского и одним из миноритариев "Амстора" Вагоровским (руководил сетью, контролируя около 15% акций) состоялся корпоративный конфликт. Стороны обвиняли друг друга в рейдерстве и других преступлениях. Судя по сообщениям в прессе, споры продолжаются и по сей день.
При этом СМИ писали, что Игорь Мазепа может покупать активы сети "Амстор" в интересах Вадима Новинского. Ранее ООО "Мадера Девелопмент" уже приобрело торговый центр "Амстора" в Мариуполе, а также трансформаторную подстанцию в Запорожье и три земельных участка в Полтаве, Одессе и Мариуполе.