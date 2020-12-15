Торговые центры "Амстор" ушли с молотка за 456 млн гривен, их купил Мазепа

СМИ писали, что Игорь Мазепа может покупать активы сети "Амстор" в интересах Вадима Новинского.

Торговые центры "Амстор" ушли с молотка за 456 млн гривен, их купил Мазепа
Фото: amstor.ua

14 декабря в системе Прозорро.Продажи состоялся аукцион по продаже нескольких торговых центров, земельных участков, торгового оборудования сети "Амстор" в Запорожье, Мариуполе, Мелитополе, Краматорске, Кременчуге, Бердянске, Одессе.

Победителем аукциона с предложением 456 млн грн стало ООО "Мадера Девелопмент" (по данным госреестра, конечный бенефициар - основатель и глава инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа). Стартовая цена на лот была 283,5 млн грн.

Продажа соответствующих объектов недвижимости состоялась в рамках ликвидации ООО "Амстор", которое было признано банкротом постановлением Хозяйственного суда Днепропетровской области от 23.07.2019 года по делу №904/9795/16, пишет Finbalance.

В начале декабря Укрэксимбанк заявлял, что упомянутый аукцион по продаже активов сети "Амстор" происходит в рамках урегулирования просроченной кредитной задолженности ООО "Амстор".

Напомним, что сеть "Амстор" контролировал Вадим Новинский: он зашел в этот актив в 2009 году. В то же время в начале 2015 года между "Смарт-Холдингом" Новинского и одним из миноритариев "Амстора" Вагоровским (руководил сетью, контролируя около 15% акций) состоялся корпоративный конфликт. Стороны обвиняли друг друга в рейдерстве и других преступлениях. Судя по сообщениям в прессе, споры продолжаются и по сей день.

При этом СМИ писали, что Игорь Мазепа может покупать активы сети "Амстор" в интересах Вадима Новинского. Ранее ООО "Мадера Девелопмент" уже приобрело торговый центр "Амстора" в Мариуполе, а также трансформаторную подстанцию в Запорожье и три земельных участка в Полтаве, Одессе и Мариуполе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ММК им. Ильича полностью обеспечивает мариупольские больницы кислородомММК им. Ильича полностью обеспечивает мариупольские больницы кислородом
S&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексовS&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексов
Morgan Stanley переместит из Великобритании в Германию около $120 миллиардовMorgan Stanley переместит из Великобритании в Германию около $120 миллиардов
Кличко рассказал о льготах для столичного бизнесаКличко рассказал о льготах для столичного бизнеса
Акции Facebook, Tesla и Netflix допустили к обращению в УкраинеАкции Facebook, Tesla и Netflix допустили к обращению в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Китайская China Molybdenum купила рудник в Конго за 550 млн долл..Китайская China Molybdenum купила рудник в Конго за 550 млн долл..
"Нафтогаз" купил владельца лицензии на разработку Юзовского газового месторождения"Нафтогаз" купил владельца лицензии на разработку Юзовского газового месторождения
Новогодний стол обойдется украинцам в среднем в 1706 гривенНовогодний стол обойдется украинцам в среднем в 1706 гривен
Кабмин увеличил ковидный фонд на 6 млрд гривенКабмин увеличил ковидный фонд на 6 млрд гривен
За эту неделю Нацбанк выкупил на межбанке $79 миллионовЗа эту неделю Нацбанк выкупил на межбанке $79 миллионов
Минобороны закупило рекордное за семь лет количество горючего для ВСУ, - ТаранМинобороны закупило рекордное за семь лет количество горючего для ВСУ, - Таран
ArcelorMittal Construction купила шведского производителя металлоконструкцийArcelorMittal Construction купила шведского производителя металлоконструкций
Убытки "Укртрансгаза" с начала года достигли 15,6 млрд гривеньУбытки "Укртрансгаза" с начала года достигли 15,6 млрд гривень
Украинцы в ноябре скупили валюты на $127,8 млн больше, чем продалиУкраинцы в ноябре скупили валюты на $127,8 млн больше, чем продали
СБУ разоблачила схему на закупках элементов военного снаряжения более чем на миллион гривенСБУ разоблачила схему на закупках элементов военного снаряжения более чем на миллион гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости