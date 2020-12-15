Ведение кассовых операций в национальной валюте упрощенно. Для ФОПов

Национальный банк Украины решил упростить физическим лицам — предпринимателям ведение кассовых операций в национальной валюте и внес изменения в нормативные документы. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ведение кассовых операций в национальной валюте упрощенно. Для ФОПов
Фото: minfin.com.ua

Почему принято это решение

Решение обусловлено тем, что Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц — предпринимателей» упростил работу физических лиц — предпринимателей — плательщиков единого налога I и II групп и плательщиков единого налога III группы, не являются плательщиками налога на добавленную стоимость.

Поскольку действующее Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине содержит ссылки на документы, которые применяют физические лица — предприниматели для учета наличности, Национальный банк привел его в соответствие с требованиями этого закона.

Какие изменения внесены

Отменено ведение книги учета доходов физическими лицами-предпринимателями. Такие физические лица-предприниматели вести учет в произвольной форме (бумажной или электронной), помесячно отражая полученные доходы.

Также урегулированы вопросы относительно требований оформления субъектами хозяйствования заготовки металлолома и операций с металлоломом за наличные средства в соответствии с нормами Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом».

Когда вступают в силу

Соответствующие нормы содержит постановление правления Национального банка от 8 декабря 2020 года № 155 «О внесении изменений в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине». Оно вступает в силу с 15 декабря 2020 года.

Подпункты, касающиеся упрощения учета физическими лицами-предпринимателями, вступают в силу с 01 января 2021 года.

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