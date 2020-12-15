В Украине запустили первую солнечную электростанцию для освещения дороги

На 405-м километре автотрассы Одесса-Киев установили первую в Украине солнечную электростанцию, которая обеспечивает питание наружного освещения на участке дороги рядом с селом Знаменка Одесской области. Следующим этапом работ будет монтаж еще одного комплекса автономного освещения на 406 километре трассы.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

"На автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса, км 405, установили первую солнечную электростанцию для питания наружного освещения. Станция обеспечивает освещение участка дороги возле с. Знаменка, на которой находится разворот и начало крутого подъема. Новые фонари питаются от солнечной энергии, что соответствует современным требованиям экологии и экономии ресурсов", - говорится в сообщении.

Солнечная электростанция состоит из трех трекеров с фотоэлектрическими модулями, установленная мощность которых - 36 кВт. Трекеры меняют свое положение в зависимости от того, в какой точке небосвода находится солнце. Панели собирают солнечную энергию, а батареи ее накапливают. Все работает в автономном режиме. С заходом солнца автоматически зажигаются фонари.

Всего было установлено 48 батарей, 120 солнечных панелей, 3 трекера-конструкции для панелей и 30 фонарей. Также был установлен генератор, который включается, если в течение 3-4 дней держится пасмурная погода.

Отмечается, что освещение на солнечных батареях может успешно проработать до 100 тысяч часов. Современные модели такого оборудования имеют защиту от коррозии, пылеобразования, а также атмосферных осадков и температурных перепадов.