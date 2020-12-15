Украина поднялась на шестое место в мире по темпам роста цен на недвижимость

Цены на жилую недвижимость в Украине выросли на 10,3% в годовом измерении по итогам третьего квартала 2020 года. Об этом сообщает британское агентство недвижимости Knight Frank Group в квартальном исследовании Global House Price Index Q3, 2020, пишет Лига.

Украина поднялась на шестое место в мире по темпам роста цен на недвижимость
Фото: economy.24tv.ua

Как изменилась цена

В период с января по сентябрь текущего года цены на жилую недвижимость в Украине выросли на 1,8%.

По темпам роста цен страна поднялась на шестое место в мире. В исследовании за второй квартал 2020 году Украина занимала седьмое место.

Рейтинг стран

Первую строчку в Global House Price Index удерживает Турция: цены на недвижимость за год выросли на 25,7%, что в Knight Frank Group объясняют высокими темпами инфляции в стране (14% за отчетный период).

За последние четыре квартала цены на жилую недвижимость росли самыми высокими темпами в Украине, РоSSии и в Новой Зеландии.

В топ-5 стран по темпам роста цен на недвижимость по итогам третьего квартала входят также Люксембург (13,4%), Словакия (11,8%) и Польша (10,9%).

Средняя цена на недвижимость в 56 странах, входящих в исследование Knight Frank, выросла за год на 16% по итогам третьего квартала 2020.

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