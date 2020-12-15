Украина привлечет $170 миллионов кредита Всемирного банка до конца 2020 года

Украина до конца 2020 года ожидает привлечь $170 млн кредита Всемирного банка из выделенных $300 млн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Украина привлечет $170 миллионов кредита Всемирного банка до конца 2020 года
Фото: psm7.com

Соглашение о финансировании

«14 декабря, между Украиной и Международным банком реконструкции и развития подписано соглашение о Втором дополнительном финансировании, направленном на преодоление последствий пандемии covid-19 для проекта» Модернизация системы соцподдержки населения Украины", — отметили в ведомстве.

На что выделяются средства

По словам министра финансов Сергея Марченко, главная цель — это социальная помощь и соцуслуги для малообеспеченных семей, а также помощь пострадавшим от негативного экономического воздействия пандемии.

Как напомнили в Минфине, это второе дополнительное финансирование данного проекта, общая сумма по кредиту должна составить $750 млн.

Предыстория

Совет исполнительных директоров Всемирного банка 12 декабря принял решение о предоставлении Украине займа $300 млн для Второго дополнительного финансирования, направленного на преодоление последствий пандемии covid-19.

14 декабря Кабмин увеличил Фонд борьбы с covid-19 на 6 млрд грн перераспределением некоторых расходов госбюджета.

Согласно данным министерства, на 10 декабря 2020 кассовые расходы Фонда составляют 45, млрд грн при выделенных 66 млрд грн.

Всемирный банк совместно с Министерством здравоохранения Украины готовит проект по закупке вакцин от covid-19, а также оборудования для медучреждений на сумму почти $100 млн.

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