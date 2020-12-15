В Швеции отказываются от наличных

Власть Швеции приняла решение полностью отказаться от использования в стране наличных денег. Об этом пишет Investory с ссылкой на Bloomberg.

В Швеции отказываются от наличных
Фото: stockholm-tours.com

Планы властей

В планах до 2022 года закончить масштабное исследование, о начале которого уже объявил министр финансов Пер Болунд, и благодаря которому появится цифровая крона.

Издание отмечает, что это не первый раз, когда шведские власти уделяют внимание разработке цифровой валюты.

«Местный центробанк, формально независимый от правительства, уже проводит соответствующий эксперимент совместно с международной консалтинговой компанией Accenture», — говорится в сообщении.

Что с наличными

В 2020 году использование наличных в Швеции снизилось до исторически минимального уровня. На нее приходится менее 10% от всех платежей в стране. «В расчете на долю от национального ВВП это самый низкий результат в мире в настоящее время», — отмечает издание.

Предыстория

В феврале 2020 года Центральный банк Швеции объявил о начале тестирования первой на территории ЕС государственной криптовалюты.

e-Krona — это традиционные деньги, но в цифровой форме, которые выпустил и которыми управляет центральный банк страны. В отличие от криптовалют, которые управляются разными онлайн-сообществами, а не централизованным органом.

Как отмечает издание, Швеция уже несколько лет лидирует в процессе перехода к безналичным расчетам среди развитых государств.

Больше половины шведских банков даже не хранят наличность в своих хранилищах. Большинство платежей происходит с помощью кредитных и дебетовых карт или мобильных платежных приложений.

НБУ работает над цифровой гривной

Как писал «Минфин», Нацбанк Украины готов выпустить электронные деньги — э-гривну.

В 2018 году Нацбанк уже проводил пилотный проект и тестировал использование электронных денег среди своих сотрудников. Тестирование базировалось на технологии блокчейн и инфраструктуре платежной системы «Простир».

В обращение было выпущено ограниченный объем электронной гривны — чуть больше 5000 грн. Вся эмиссия э-гривны вошла в оборот наличных денег вне банков.

По прогнозам регулятора, уже через 5-7 лет около 20% всех гривен в обращении будут полностью цифровыми.

Цифровая валюта становится популярной

  • 54% центробанков в мире, участвующих в опросе Всемирного банка в 2019 году, в настоящее время изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты.
  • 32% пока не изучали вопрос.
  • Только 15% после проведения исследований приняли решение не выпускать CBDC.

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