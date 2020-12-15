Кампания против ОГХК призвана сорвать приватизацию предприятия, - Кудин

В Фонде госимущества заявили о полном выполнении необходимых норм законодательства Украины.

Кампания против ОГХК призвана сорвать приватизацию предприятия, - Кудин
Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Информационная кампания, развернутая в ряде СМИ против АО «Объединенная горно-химическая компания», призвана сорвать подготовку проведения процедуры приватизации предприятия, а также идет вразрез со стратегическими целями государства. Об этом заявили в Фонде госимущества Украины.

В руководстве Фонда считают безосновательными обвинения ОГХК в нарушении режима санкций против предприятий на территории Крыма и заявили о полном выполнении необходимых норм законодательства Украины.

“Очевидно, что целенаправленно нанося вред репутации АО «ОГХК», определенные лица преследуют собственную цель, которая заключается в обесценивании этого актива накануне приватизации и уменьшении круга потенциальных инвесторов, которые следят за этим объектом и могут создать конкуренцию в ходе торгов”, - заявил заместитель Председателя Фонда госимущества Денис Кудин.

Руководство ОГХК также выступило с опровержением информации, указав на попытки дискредитации руководства компании перед запуском процедуры приватизации. Утверждается, что компания проводит тщательную проверку клиентов на соответствие нормам национального законодательства.

“Все контракты ОГХК обязательно содержат неоспоримое условие, которое однозначно запрещает последующую перепродажу приобретенной у нас продукции компаниям, находящимся под санкциями. Более того, предприятие ставит условие для контрагентов добавлять аналогичный пункт в дальнейших договоров со своими клиентами”, - указал Артур Сомов, вр.и.о главы правления АО «ОГХК».

АО «Объединенная горно-химическая компания» входит в число крупнейших производителей титанового сырья в мире. Компания находится под управлением Фонда госимущества Украины. ОГХК входит в перечень объектов большой приватизации на 2021 год.

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