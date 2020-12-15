Огромное количество заявок на компенсацию 8 тысяч положило серверы Минцифры

Портал государственных услуг «Дія» и одноименное мобильное приложение для оцифрованных документов испытывают трудности с обработкой рекордного количества заявок от претендентов на получение 8 тыс. грн единовременной помощи от государства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в Telegram-канале.

Огромное количество заявок на компенсацию 8 тысяч положило серверы Минцифры
Фото: ukrinform.ru

Что происходит

Сотни тысяч украинцев одновременно пытаются подать заявления на получение выплат в «Дія». Причина – в пропускной способности пользователей портала и приложения для обеспечения безопасности в Дія".

Пресс-служба Министерства посоветовала на данный момент воспользоваться услугой подачи заявки в приложении «Дія».

Что этому предшествовало

Портал «Дія» с сегодняшнего дня, 14 декабря, начал принимать заявки на получение 8 тыс. грн единовременной помощи от государства наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты в результате введения карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые потеряли часть дохода в результате карантина.

Наемные работники и физические лица-предприниматели, деятельность которых подпадает под запрет в период ужесточенного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи также с 14 до 31 декабря.

Предыстория

  • Президент Владимир Зеленский анонсировал несколько государственных программ, которые должны финансово поддержать предпринимателей, чья деятельность на время «карантина выходного дня» запрещена.
  • 8 декабря президент Владимир Зеленский подписал принятый ранее Верховной Радой пакет законов о поддержке населения и бизнеса в период действия карантина

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