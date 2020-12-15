Кто из банков получил 11,11 миллиарда рефинанса НБУ. Список

Национальный банк назвал банки, которые на аукционе 11 декабря получили 11,11 млрд грн краткосрочного и долгосрочного рефинансирования. Об этом говорится в данных НБУ.

Кто из банков получил 11,11 миллиарда рефинанса НБУ. Список
Фото: mind.ua

Кто получил рефинанс

Альфа-Банк — 4,46 млрд грн;
ПУМБ — 1,5 млрд грн;
Укрэксимбанк — 1 млрд грн;
Универсал Банк — 1 млрд грн;
Кредобанк — 600 млн грн;
Банк Альянс — 500 млн грн;
Аккордбанк — 460 млн грн;
Таскомбанк — 230 млн грн;
Банк Львов — 216 млн грн;
Банк Глобус — 213 млн грн;
Пиреус Банк МКБ — 210 млн грн;
МТБ Банк — 150 млн грн;
Радабанк — 100 млн грн;
РВС Банк — 100 млн грн;
Банк Конкорд — 87,9 млн грн;
Банк Украинский Капитал — 50 млн грн;
Полтава-банк — 80 млн грн;
Альтбанк — 55 млн грн;
Коммерческий индустриальный банк (КИБ) — 50 млн грн;
Агропросперис Банк — 40 млн грн.

Напомним

11 декабря Национальный банк сообщил, что предоставил 11 млрд грн рефинансирования для 11 банков на срок до 1820 дней под 6%. Из них банк Конкорд получил 87,9 млнгрн короткого рефинанса, а остальные банки — 11,014 млрд грн долгосрочного под 6% годовых.

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