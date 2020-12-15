Украинцы продолжают активно скупать жилье в Польше

Украинцы за 2019, как и предыдущие 4 года, лидеры среди иностранцев по объему приобретаемой недвижимости в Польше. До 2015 года лидерами были немцы, ирландцы, итальянцы и испанцы. Об этом говорится в сообщении аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal (Польша, Гданьск).

Украинцы продолжают активно скупать жилье в Польше

Сколько купили жилья украинцы

Для сравнения, за 2019 год украинцы приобрели 160,7 тыс кв метров жилой и коммерческой недвижимости, тогда как немцы — всего 50 тыс кв м.

Украинцы покупают не только квартиры, но и землю, на которую им еще нужно получать разрешение Министерства внутренних дел и администраций. В 2019 году выдано 270 таких разрешений на суммарную покупку 53,3 га земли.

Украинские граждане-заявители указывали, что основной целью покупки недвижимости было удовлетворения жилищных потребностей. Тогда как все остальные покупатели — немцы, скандинавы, белорусы, британцы, итальянцы — совершали покупки в инвестиционных целях.

Где чаще всего покупают жилье

Украинцы чаще всего покупают квартиры там, где легче всего найти работу, то есть в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Познани и Гданске.

Такие тенденции с недвижимостью прямо указывают на растущее намерение украинцев интегрироваться в Польше. Это наблюдается несколько последних лет и даже пандемия и локдаун эти тенденции не изменили.

Как поляки привлекают наших трудовых мигрантов

«Социальный пакет» от польского правительства мотивирует украинцев имеющих ВНЖ в Польше с доступом к рынку труда, остаться там на длительный срок и перевезти к себе семью.

С 2019 года украинцы могут ежемесячно получать 500 злотых (около 3 600 грн). пособия на каждого ребенка в рамках программы «Семья 500+». Ежегодно к новому учебному году украинские семьи могут рассчитывать на 300 злотых на ребенка-школьника по программе «Добрый старт 300+» для сбора в школу.

Кроме того, с 1 августа 2020 года для украинцев доступен туристический бон, призванный поддержать семейный отдых и внутренний туризм в Польше в связи с пандемией.

Также польское правительство поддерживает малоимущие украинские семьи пищевыми наборами к праздникам, выплатами социальных стипендий для студентов семей с невысоким доходом, а работающие в Польше украинцы в последствии могут рассчитывать на польскую пенсию.

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