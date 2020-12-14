"Нафтогаз" купил владельца лицензии на разработку Юзовского газового месторождения

АМКУ начал рассмотрение дела о концентрации.

"Нафтогаз" купил владельца лицензии на разработку Юзовского газового месторождения
Фото: UA Energy

НАК "Нафтогаз Украины" приобрел более 50% в уставном капитале ООО "Надра Юзовская", что принадлежит НАК "Надра Украины".

Про это сообщает Антимонопольный комитет Украины.

Отмечается, что АМКУ начал рассмотрение дела о концентрации, в рамках которой "Нафтогаз" получит возможность добывать углеводороды на Юзовской площади.

"Вместе с тем, имеющаяся в материалах заявления информация дает основания полагать, что указанная концентрация по форме представляет собой вертикальную интеграцию субъекта хозяйствования, осуществляющего деятельность по добыче сырья (нефти и газа), производства и реализации готовой продукции. "Нафтогаз" имеет возможность усилить рыночную власть за счет увеличения объемов собственной добычи природного газа и нефти, что может привести к существенному ограничению конкуренции на рынках газа и нефти", - говорится в сообщении АМКУ.

В связи с этим Комитет начал собирать информацию, которая может повлиять на принятие решения о концентрации.

Напомним, в конце октября 2015 года компания "Надра Юзовская" объявила конкурс по привлечению инвестора для разработки Юзовской площади. Победителем была объявлена Yuzgaz B. V. (Нидерланды).

В августе 2017 года "Надра Украины" выкупила 100% владельца лицензии на Юзовскую площадь.

Юзовский участок площадью 7886 кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грнУкргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грн
Индия продлила пошлины на нержавейку из шести странИндия продлила пошлины на нержавейку из шести стран
ММК им. Ильича полностью обеспечивает мариупольские больницы кислородомММК им. Ильича полностью обеспечивает мариупольские больницы кислородом
S&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексовS&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексов
ТЭЦ переходят с угля на газТЭЦ переходят с угля на газ
Блок рекламы


Похожие новости
За эту неделю Нацбанк выкупил на межбанке $79 миллионовЗа эту неделю Нацбанк выкупил на межбанке $79 миллионов
Минобороны закупило рекордное за семь лет количество горючего для ВСУ, - ТаранМинобороны закупило рекордное за семь лет количество горючего для ВСУ, - Таран
ArcelorMittal Construction купила шведского производителя металлоконструкцийArcelorMittal Construction купила шведского производителя металлоконструкций
Украинцы в ноябре скупили валюты на $127,8 млн больше, чем продалиУкраинцы в ноябре скупили валюты на $127,8 млн больше, чем продали
Сбербанк потерял лицензии на фондовом рынкеСбербанк потерял лицензии на фондовом рынке
Фиала выкупил львовский индустриальный парк "Рясне-2" у голландцевФиала выкупил львовский индустриальный парк "Рясне-2" у голландцев
18 финучреждений остались без лицензии — НБУ18 финучреждений остались без лицензии — НБУ
КГГА закупила препараты для онкобольных на 130 млн гривен
Банкротство отменяется: Cirque du Soleil сменил владельца и руководствоБанкротство отменяется: Cirque du Soleil сменил владельца и руководство
Частный инвестор хочет вложить 10 млн евро в литиевые месторождения УкраиныЧастный инвестор хочет вложить 10 млн евро в литиевые месторождения Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости