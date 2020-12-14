"Нафтогаз" купил владельца лицензии на разработку Юзовского газового месторождения

НАК "Нафтогаз Украины" приобрел более 50% в уставном капитале ООО "Надра Юзовская", что принадлежит НАК "Надра Украины".

Про это сообщает Антимонопольный комитет Украины.

Отмечается, что АМКУ начал рассмотрение дела о концентрации, в рамках которой "Нафтогаз" получит возможность добывать углеводороды на Юзовской площади.

"Вместе с тем, имеющаяся в материалах заявления информация дает основания полагать, что указанная концентрация по форме представляет собой вертикальную интеграцию субъекта хозяйствования, осуществляющего деятельность по добыче сырья (нефти и газа), производства и реализации готовой продукции. "Нафтогаз" имеет возможность усилить рыночную власть за счет увеличения объемов собственной добычи природного газа и нефти, что может привести к существенному ограничению конкуренции на рынках газа и нефти", - говорится в сообщении АМКУ.

В связи с этим Комитет начал собирать информацию, которая может повлиять на принятие решения о концентрации.

Напомним, в конце октября 2015 года компания "Надра Юзовская" объявила конкурс по привлечению инвестора для разработки Юзовской площади. Победителем была объявлена Yuzgaz B. V. (Нидерланды).

В августе 2017 года "Надра Украины" выкупила 100% владельца лицензии на Юзовскую площадь.

Юзовский участок площадью 7886 кв. км расположен в Днепровско-Донецком нефтегазоносном бассейне на территории Донецкой и Харьковской областей.