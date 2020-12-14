?Новогодний стол обойдется украинцам в среднем в 1706 гривен

В среднем по Украине стоимость новогоднего стола для украинской семьи из четырех человек вырастет на 5,3% по сравнению с прошлым годом и составит 1706,09 гривен.

Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

По его словам, для оценки приняли новогоднее меню из традиционных для среднестатистической семьи блюд: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки.

По расчетам, 3 кг салата "Оливье" традиционной рецептуры обойдется в 159,37 гривен. Это на 13,8% больше, чем при праздновании Нового 2020 года. Самым дорогим ингредиентом блюда является колбаса стоимостью около 70 грн за 0,5 кг.

На уровне прошлого года будет стоить салат "Сельдь под шубой" (1,5 кг) - 120,37 грн.

На 10-30% выросли расходы на мясные продукты. Так, полкило нарезки из сырокопченой колбасы "Салями" будет стоить 89,50 грн (+11,9% против цен 2019), подбрюшины копченой - 100 грн (25%), биток из свинины свежий - 110,0 грн (+ 33,3%).

Мясо птицы является самым дешевым среди других видов мяса - за 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 95 грн. В общем, стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 394,50 гривен.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) - 66 грн и пачка масла сливочного (200 г) - 38 грн.

Стоимость овощей составит, в среднем, 182,3 грн. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 19,30 грн, грибы (1 кг) - 50 грн, перец сладкий (0,5 кг) - 52,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) - 22,50 грн, помидоры свежие (1 кг) - 38,00 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 104 грн. За 2 кг мандаринов заплатим 70 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн, лимон (200 г) - 9 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 24,95 грн, а шоколадные конфеты - 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского "Артемовское" (0,75 л) обойдется в 100 грн. В полтора раза больше - 170 грн - придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка "Шабо" 5-летней выдержки.

Безалкогольные напитки обойдутся примерно в 76,60 гривен.

"Семьям, которые имеют возможность покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить около 470 грн. Баночка красной икры (120 г) обойдется в 250 грн, а 200 г красной рыбы - в 220 грн. Поэтому стоимость новогоднего стола с деликатесами повысится до 2176, 09 грн", - отмечается в сообщении.

В Киеве стоимость бюджетного варианта новогоднего стола составит 1916,78 грн, что на 7,4% больше стоимости новогоднего стола 2020 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 2426,78 гривен.

Напомним, осенью овощи "борщевого набора" существенно подешевели, кроме моркови.