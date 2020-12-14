Нафтогаз тщательно скрывает себестоимость добычи газа

Нафтогаз тщательно скрывает себестоимость добычи газа

НАК "Нафтогаз" скрывает информацию о себестоимости добычи природного газа дочерней компанией АО "Укргаздобыча", которая обеспечивает добычу более 70% газа в стране.

Об этом заявил Геннадий Рябцев, энергетический эксперт, директор специальных проектов НТЦ "Психея", при обсуждении причин провала Концепции развития газодобывающей отрасли "Программа 20/20" на ток-шоу Energy Freedom с Андреем Куликовым.

""Укргаздобыча" сегодня формально не является государственной компанией. Доказательство того - нет доступа Счетной палаты к ней, засекреченность стратегий, засекреченность себестоимости добычи украинского газа", - сказал он.

Эксперт добавил, что неоднократно пытался получить от "самых первых" людей "Нафтогаза" расчеты, подтверждающие себестоимость добычи украинского газа, но точных цифр ему получить не удалось.

"Андрей Коболев (председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" - ред.) говорил о цифре 160-250 долларов за тысячу кубометров. Это вообще невероятно высокая себестоимость, такой нет нигде в мире. Так не добывают газ, это невыгодная добыча. Информации о том, сколько на самом деле стоит добыча украинского газа, нет. Единственная информация есть у НАК "Нафтогаз Украины"", - отметил Рябцев.

Народный депутат Алексей Кучеренко, в свою очередь, указал на необходимость всестороннего контроля за деятельностью государственного холдинга.

""Нафтогаз" знает то, что ему выгодно, он не может сам себя контролировать. Должна быть государственная институция, потому что это государственные недра, государственные запасы, они ставятся на баланс государства. И именно государство через специальную институция, которая не зависит от НАК "Нафтогаз" и других, должно контролировать эффективность использования наших с вами запасов", - подчеркнул он.

Кучеренко констатировал, что подобная институция в Украине отсутствует, из-за чего происходит неконтролируемая эксплуатация недр "Нафтогазом". Это приводит к сокращению сроков использования скважин и уменьшению объемов добычи газа.

"Это называется "грабительская эксплуатация народных запасов". Проблема институциональная и очень глубокая", - резюмировал нардеп.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грнУкргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грн
Индия продлила пошлины на нержавейку из шести странИндия продлила пошлины на нержавейку из шести стран
ММК им. Ильича полностью обеспечивает мариупольские больницы кислородомММК им. Ильича полностью обеспечивает мариупольские больницы кислородом
S&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексовS&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексов
ТЭЦ переходят с угля на газТЭЦ переходят с угля на газ
Блок рекламы


Похожие новости
Убытки "Укртрансгаза" с начала года достигли 15,6 млрд гривеньУбытки "Укртрансгаза" с начала года достигли 15,6 млрд гривень
Дания решила отказаться от добычи нефти и газа в Северном мореДания решила отказаться от добычи нефти и газа в Северном море
Украина нарастила транспортировку газа из ЕвропыУкраина нарастила транспортировку газа из Европы
В Кабмине предлагают реструктурировать 35 млрд грн долга ТКЭ перед НафтогазомВ Кабмине предлагают реструктурировать 35 млрд грн долга ТКЭ перед Нафтогазом
Коболев рассказал, как достичь европейских стандартов на рынке газаКоболев рассказал, как достичь европейских стандартов на рынке газа
Коболев сообщил о первых шагах Украины по добыче природного газа в Черном мореКоболев сообщил о первых шагах Украины по добыче природного газа в Черном море
В "Нафтогазе" подтвердили убытки на 17 млрд гривен за 9 месяцев этого годаВ "Нафтогазе" подтвердили убытки на 17 млрд гривен за 9 месяцев этого года
Нафтогаз без проведения аукциона получил разрешения на добычу газа в УкраинеНафтогаз без проведения аукциона получил разрешения на добычу газа в Украине
Нафтогаз решил пока не менять цену на газ для поставщиков теплаНафтогаз решил пока не менять цену на газ для поставщиков тепла
Нафтогаз плодит все новые структурыНафтогаз плодит все новые структуры
Последние новости
Подгружаем последние новости