Кабмин увеличил ковидный фонд на 6 млрд гривен

В Фонд борьбы с COVID-19 направили сэкономленные бюджетные средства.

Кабмин увеличил ковидный фонд на 6 млрд гривен
Фото: bigkiev.com.ua

Кабинет министров на внеочередном заседании 14 декабря перераспределил некоторые расходы государственного бюджета на 2020 год и увеличил расходы Фонда борьбы с COVID-19 на 6 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Так, с целью предотвращения распространения и преодоления негативных последствий на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 возникла необходимость увеличения расходов Фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств государственного бюджета, которая прогнозируется до конца 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств. По предложению 36 главных распорядителей бюджетных средств по сокращению расходов государственного бюджета до конца 2020 года, предлагается осуществить сбалансированное перераспределение расходов общего фонда государственного бюджета, предусмотренных главным распорядителям средств на 2020 год", - говорится в сообщении.

В Кабмине напоминают, что по состоянию на 10 декабря объем выделенных средств из Фонда по общему фонду государственного бюджета составляет 66 млрд гривен, кассовые расходы - 45,5 млрд гривен.

Напомним, в апреле в бюджете создали Фонд борьбы с коронавирусом. Сначала его объем планировался на уровне 64,7 млрд гривен. Эти средства планировали направлять на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению коронавируса. Однако в июне Верховна Верховная Рада проголосовала за изменения в госбюджет, позволив таким образом тратить средства из Коронавирусного фонда на ремонт дорог.

В июле премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет Министров распределил все 66 млрд гривен Фонда борьбы с COVID-19. 35 млрд из этой суммы используют для реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог.

11 ноября Кабинет министров перенаправил деньги, которые должны идти на строительство дорог, на нужды борьбы с коронавирусом.

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