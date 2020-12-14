Украина привлечет $ 170 млн кредита Всемирного банка до конца 2020 года

Украина до конца 2020 года ожидает привлечь $ 170 млн кредита Всемирного банка из выделенных $ 300 млн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Сегодня, 14 декабря, между Украиной и МБРР подписано Соглашение о Втором дополнительном финансировании, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19 для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины". Минфин в сотрудничестве с Минсоцполитики приложили все усилия для подготовки Соглашения в кратчайшие сроки, благодаря которому Украина сможет привлечь кредит в размере 300 млн долл. США , 170 из которых - уже до конца текущего года", - говорится в сообщении.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что поддержка Всемирного банка и оперативное принятие важных решений дает надежду на продолжение сотрудничества.

"Подписание Соглашения о Втором дополнительном финансировании для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" является логическим завершением года, в котором Всемирный банк в очередной раз доказал свою действенную поддержку, направленную на борьбу с последствиями распространения COVID-19. Главная цель - это социальная помощь и социальные услуги для малообеспеченных семей, а также помощь пострадавшим от негативного экономического воздействия пандемии COVID-19", - сказал Марченко.

Это будет второе дополнительное финансирование проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который реализуется в Украине, общая сумма кредита по которому составит 750 млн долларов США . Проект направлен на улучшение результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине для малообеспеченных семей.

Напомним, 12 декабря Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил кредит Украине в размере 300 миллионов долларов. Деньги выделят в рамках Второго дополнительного финансирования, направленного на преодоление последствий пандемии COVID-19 в Украине.