Украина привлечет $ 170 млн кредита Всемирного банка до конца 2020 года

Украина и МБРР подписали Соглашение о Втором дополнительном финансировании.

Украина привлечет $ 170 млн кредита Всемирного банка до конца 2020 года
Фото: пресслужба Міністерства фінансів

Украина до конца 2020 года ожидает привлечь $ 170 млн кредита Всемирного банка из выделенных $ 300 млн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Сегодня, 14 декабря, между Украиной и МБРР подписано Соглашение о Втором дополнительном финансировании, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19 для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины". Минфин в сотрудничестве с Минсоцполитики приложили все усилия для подготовки Соглашения в кратчайшие сроки, благодаря которому Украина сможет привлечь кредит в размере 300 млн долл. США, 170 из которых - уже до конца текущего года", - говорится в сообщении.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что поддержка Всемирного банка и оперативное принятие важных решений дает надежду на продолжение сотрудничества.

"Подписание Соглашения о Втором дополнительном финансировании для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" является логическим завершением года, в котором Всемирный банк в очередной раз доказал свою действенную поддержку, направленную на борьбу с последствиями распространения COVID-19. Главная цель - это социальная помощь и социальные услуги для малообеспеченных семей, а также помощь пострадавшим от негативного экономического воздействия пандемии COVID-19", - сказал Марченко.

Это будет второе дополнительное финансирование проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который реализуется в Украине, общая сумма кредита по которому составит 750 млн долларов США. Проект направлен на улучшение результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг в Украине для малообеспеченных семей.

Напомним, 12 декабря Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил кредит Украине в размере 300 миллионов долларов. Деньги выделят в рамках Второго дополнительного финансирования, направленного на преодоление последствий пандемии COVID-19 в Украине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грнУкргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грн
Индия продлила пошлины на нержавейку из шести странИндия продлила пошлины на нержавейку из шести стран
ММК им. Ильича полностью обеспечивает мариупольские больницы кислородомММК им. Ильича полностью обеспечивает мариупольские больницы кислородом
S&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексовS&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексов
ТЭЦ переходят с угля на газТЭЦ переходят с угля на газ
Блок рекламы


Похожие новости
Падение экспорта украинских товаров в конце 2020 года уменьшилось на 3%Падение экспорта украинских товаров в конце 2020 года уменьшилось на 3%
Украина доразместила евробонды-2033 на $600 миллионовУкраина доразместила евробонды-2033 на $600 миллионов
Арбитры признали, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствахАрбитры признали, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах
Украина доразмещает евробонды-2033 на $500 миллионовУкраина доразмещает евробонды-2033 на $500 миллионов
ФГИУ планирует продать Центрэнерго в конце 2021 годаФГИУ планирует продать Центрэнерго в конце 2021 года
Самые убыточные банки с начала года. CписокСамые убыточные банки с начала года. Cписок
Чистые валютные резервы НБУ с начала года уменьшились до $15,24 миллиардаЧистые валютные резервы НБУ с начала года уменьшились до $15,24 миллиарда
Денежная масса с начала года увеличилась на 23% — НБУДенежная масса с начала года увеличилась на 23% — НБУ
В 2020 году украинцы за рубежом потратили $4,5 миллиарда — НБУВ 2020 году украинцы за рубежом потратили $4,5 миллиарда — НБУ
Убытки "Укртрансгаза" с начала года достигли 15,6 млрд гривеньУбытки "Укртрансгаза" с начала года достигли 15,6 млрд гривень
Последние новости
Подгружаем последние новости