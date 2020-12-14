Новая памятная монета из серебра вводится в обращение с 15 декабря — НБУ
Памятная серебряная монета «Украина - Беларусь. Духовное наследие - Ирмологион» вводится в обращение с 15 декабря 2020 года. Об этом
Духовные сокровища Украины
Монета из серии «Духовные сокровища Украины», отчеканенная из серебра весом 62,2 г, посвящена древней духовной песенной традиции, которая царила с конца XVI в. на всей этнической территории украинцев и белорусов.
Тираж монеты 2500 шт., номинал - 20 грн.
Это были нотные сборники разных жанров литургического пения - Ирмологион. В Ирмологион - первой нотной книге, были собраны ирмосы как мелодические и ритмические модели для тропарей канонов. Слова в поэтическом тексте нанизываются на нить, как жемчуг в кораллах, чередуясь как мотивы орнамента.
Ирмологионы складывались в монастырях, кафедральных соборах, приходских церквях. Значительная часть сохранившихся Ирмологионов - рукописная. В начале ХVIII века стали издаваться печатные нотные Ирмологионы.
Напомним
- Памятные монеты Национального банка имеют художественную ценность. Их чеканят из драгоценных и недрагоценных металлов ограниченными тиражами. Поэтому цена таких монет обычно выше их номинальной стоимости.
- Вся продукция изготавливается на Банкнотно-монетном дворе Национального банка Украины.
- Монеты новых выпусков можно приобрести online и через банки-дистрибьюторы - Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк и ТАСкомбанк.