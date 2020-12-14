Друг Путина получил контроль над "Массандрой" в оккупированном Крыму

В 2017 году он также приобрел акции завода шампанских вин "Новый мир" в Судаке.

Друг Путина получил контроль над "Массандрой" в оккупированном Крыму
Фото: minagro.gov.ua

Компания "Южный проект", принадлежащая банку "РоSSия" (основной акционер - Юрий Ковальчук, который считается одним из "кошельков" Владимира Путина), купила крымский винный завод "Массандра".

Об этом сообщают роSSийские СМИ со ссылкой на данные официального портала размещения информации о проведении торгов.

На прошлой неделе подконтрольное РоSSии "Минимущества" Крыма завершило прием заявок на участие в торгах за акции "Массандры". Заявки подали два участника: кроме "Южного проекта", это компания "Эстейт Групп". При этом последняя была зарегистрирована только в конце октября 2020 года с уставным капиталом в 10 тыс. рублей.

Компания "Южный проект" выиграла торги по цене 5,327 млрд рублей.

Как известно, в ноябре подконтрольное РоSSии оккупационное "правительство" Крыма выставило на продажу акции винзавода "Массандра" на электронном аукционе "РосЭлТорг" по стартовой цене 5,3 млрд рублей (69,5 млн долларов США).

Напомним, в декабре 2017 года оккупационная администрация Крыма провела торги по продаже завода шампанских вин "Новый мир" в Судаке. Их победителем также стала компания "Южный проект", находящаяся под санкциями.

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