За год количество должников в Украине выросло на 300 тысяч — Оpendatabot

Более 2 миллионов украинцев находятся в реестре должников. За год их количество выросло на 18%. Так должниками стали еще 300 тысяч человек. Об этом говорится в данных Оpendatabot.

Фото: liga.net

Где появилось больше всего должников

В 2020 году больше всего должников появилось в следующих категориях:

Взыскание задолженности по оплате коммунальных услуг — количество таких должников выросло на 36% за год (это 57 тысяч человек).

Взыскание средств (например, кредиты) — на 24% за год (150 тыс человек).

Взыскание штрафов по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения — на 22% за год (96 тысяч).

Взыскание штрафов по делам об административных правонарушениях — на 21% за год (70 тысяч).

Причина роста

Рост количества должников можно связать с несколькими причинами. Это задолженности украинцев, возникших во время карантина, и увеличения процента долгов, продаваемых коммунальными службами и банками профессиональным коллекторским компаниям.

Значительное влияние на заполнение Единого реестра должников имели введение видеофиксации нарушений ПДД и появление инспекции по парковке.

Ограничения возможны из-за попадания в реестр должников