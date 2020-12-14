ICU начинает размещение нового фонда облигаций

Группа ICU начинает размещение нового закрытого недиверсифицированного паевого инвестиционного фонда облигаций «Инвестиционный капитал – Фонд облигаций II» с размером эмиссии 500 млн грн. Его инвесторами могут быть физические и юридические лица. Об этом говорится в релизе компании.

ICU начинает размещение нового фонда облигаций

Стратегия Фонда

Стратегия фонда предусматривает получение стабильного дохода путем инвестирования в инструменты с фиксированной доходностью: государственные, муниципальные и корпоративные облигации украинских эмитентов, а также депозиты.

Фонд нацелен на защиту средств вкладчиков от инфляции, а минимально запланированной доходностью фонда является показатель Украинского индекса ставок по депозитам физических лиц, рассчитанный на 12 месяцев (UIRD).

Стратегия также предусматривает возможность инвестирования в валютные инструменты для повышения доходности в период роста девальвационных ожиданий.

Что известно о Фонде

Новый фонд «Инвестиционный капитал – Фонд облигаций II» будет продолжать воплощать стратегию инвестиций в инструменты с фиксированной доходностью, которую ICU успешно использует уже 15 лет.

С 2006 по 2011 года компания управляла облигационным фондом ЗНПИФ «Инвестиционный Капитал II», стоимость чистых активов на одну акцию которого за этот период увеличилась в 3,9 раза, а среднегодовая доходность составила 27%.

В 2011 году начал свою работу ЗНПИФ «Инвестиционный капитал – Фонд облигаций», являющийся сейчас самым большим публичным фондом в Украине с активами более 250 млн грн.

С начала деятельности стоимость инвестиционного сертификата фонда выросла в 10 раз, а среднегодовая доходность достигла 30.26%. Это лучший показатель среди облигационных инвестиционных фондов в Украине. Срок деятельности фонда завершится в апреле 2021 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грнУкргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грн
Индия продлила пошлины на нержавейку из шести странИндия продлила пошлины на нержавейку из шести стран
ММК им. Ильича полностью обеспечивает мариупольские больницы кислородомММК им. Ильича полностью обеспечивает мариупольские больницы кислородом
S&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексовS&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексов
ТЭЦ переходят с угля на газТЭЦ переходят с угля на газ
Блок рекламы


Похожие новости
Верховная Рада разрешила направить средства из ковидного фонда на помощь бизнесуВерховная Рада разрешила направить средства из ковидного фонда на помощь бизнесу
Дефицит Пенсионного фонда превысил 18 миллиардовДефицит Пенсионного фонда превысил 18 миллиардов
Крупнейшее размещение в Азии. «Дочка» конкурента Alibaba привлекла рекордную сумму на IPOКрупнейшее размещение в Азии. «Дочка» конкурента Alibaba привлекла рекордную сумму на IPO
Минфин сократил размещение ОВГЗ до 2,7 миллиардаМинфин сократил размещение ОВГЗ до 2,7 миллиарда
Минфин отчитался об использовании 62% средств из Фонда борьбы с COVID-19Минфин отчитался об использовании 62% средств из Фонда борьбы с COVID-19
Украина получила первую партию ИВЛ из "коронавирусного фонда"Украина получила первую партию ИВЛ из "коронавирусного фонда"
Размещение ОВГЗ в гривне принесло всего 298 млнРазмещение ОВГЗ в гривне принесло всего 298 млн
В Укрзализныце заявили, что не будут повышать плату за использование вагонов до нового годаВ Укрзализныце заявили, что не будут повышать плату за использование вагонов до нового года
ОПЗ получил нового директораОПЗ получил нового директора
В Турции назначили нового министра финансов. Лира уже укрепиласьВ Турции назначили нового министра финансов. Лира уже укрепилась
Последние новости
Подгружаем последние новости