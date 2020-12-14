ICU начинает размещение нового фонда облигаций

Группа ICU начинает размещение нового закрытого недиверсифицированного паевого инвестиционного фонда облигаций «Инвестиционный капитал – Фонд облигаций II» с размером эмиссии 500 млн грн. Его инвесторами могут быть физические и юридические лица. Об этом говорится в релизе компании.

Стратегия Фонда

Стратегия фонда предусматривает получение стабильного дохода путем инвестирования в инструменты с фиксированной доходностью: государственные, муниципальные и корпоративные облигации украинских эмитентов, а также депозиты.

Фонд нацелен на защиту средств вкладчиков от инфляции, а минимально запланированной доходностью фонда является показатель Украинского индекса ставок по депозитам физических лиц, рассчитанный на 12 месяцев (UIRD).

Стратегия также предусматривает возможность инвестирования в валютные инструменты для повышения доходности в период роста девальвационных ожиданий.

Что известно о Фонде

Новый фонд «Инвестиционный капитал – Фонд облигаций II» будет продолжать воплощать стратегию инвестиций в инструменты с фиксированной доходностью, которую ICU успешно использует уже 15 лет.

С 2006 по 2011 года компания управляла облигационным фондом ЗНПИФ «Инвестиционный Капитал II», стоимость чистых активов на одну акцию которого за этот период увеличилась в 3,9 раза, а среднегодовая доходность составила 27%.

В 2011 году начал свою работу ЗНПИФ «Инвестиционный капитал – Фонд облигаций», являющийся сейчас самым большим публичным фондом в Украине с активами более 250 млн грн.

С начала деятельности стоимость инвестиционного сертификата фонда выросла в 10 раз, а среднегодовая доходность достигла 30.26%. Это лучший показатель среди облигационных инвестиционных фондов в Украине. Срок деятельности фонда завершится в апреле 2021 года.