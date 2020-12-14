Нерезиденты возвращаются в Украину. Доходность 5-летних ОВГЗ достигла 12%

По итогам первичных аукционов 8 декабря зафиксирован прирост вложений иностранных структур в украинский внутренний долг впервые с февраля 2020 года. Об этом сообщил координатор Экспертного платформы НБУ Андрей Блинов в фейсбуке.

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Кто купил ОВГЗ

«Бумаги купил один из муниципалитетов, так и нерезиденты теперь не выходят из внутренних облигаций, а снова вкладываются. При этом доходность годовых гривневых бумаг превысила 11%, а 5-летних — 12%», — сообщил Блинов.

В то же время министр финансов Сергей Марченко заявил, что в начале нового года Украина сможет занимать деньги на более выгодных условиях. По его словам, подорожание в конце года займов на ОВГЗ является временным.

Несмотря на активизацию иностранцев, среди владельцев ОВГЗ с начала года больше всего выросла доля именно банков. На днях она превысила 50% в общем объеме рынка, в то время удельный вес внутренних облигаций в активах банковской системы остается в пределах 20%.

На ОВГЗ приходится 38% всего государственного долга Украины с объемом более 2,3 трлн грн.

Предыстория

Министерство финансов во вторник, 8 декабря, привлекло в бюджет 15,963 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Результаты этого аукциона стали одними из крупнейших в 2020 году и по достаточно высоким ставкам.

Часть гособлигаций выкупили нерезиденты. По данным НБУ, на 10 декабря объем ОВГЗ в их портфеле вырос до 76,1 млрд грн (с 74,3 млрд грн на 9 декабря и 74,5 млрд грн на начало этой недели).