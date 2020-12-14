Суд запретил Лагуну выезжать из Украины до погашения долга перед Ощадбанком

Киевский апелляционный суд ограничил бывшего мажоритарного акционера Дельта Банка Николая Лагуна в праве выезда за пределы Украины до погашения долга перед Ощадбанком на 948 млн гривен, 111,8 млн долл., 12,45 млн евро.

Об этом сообщает Finbalance.

11 октября 2017 года Верховный Суд вынес решение о взыскании этой задолженности с Лагуна как поручителя Дельта Банка перед Ощадбанком по договорам о корсчете (дело №757/22651/15-ц). Согласно судебным материалам, госисполнитель отмечал, что должник "уклоняется от исполнения судебного решения, а также совершает действия, затрудняющие и делающие невозможным его выполнение".

Ощадбанк замечал, что за должником зарегистрировано недвижимое имущество, но оно находится в ипотеке НБУ, Укрэксимбанка и Укрсоцбанка.

В 2019 году Печерский райсуд Киева по требованию Ощадбанка накладывал арест на автомобиль Porsche (2004 года выпуска), который Лагун продал.

В марте 2020 года Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск Лагуна к Ощадбанку о признании недействительным договора поручительства по долговым обязательствам Дельта Банка. Свой иск Лагун обосновывал тем, что договор поручительства был заключен "под влиянием тяжелого для него обстоятельства и на крайне невыгодных условиях".

Ощадбанк тогда констатировал, что с момента принятия судом решения о взыскании с поручителя задолженности не поступило никаких средств в счет погашения долга.

Напомним, 15 декабря 2010 года Дельта Банк и Ощадбанк заключили два договора об открытии и ведении корреспондентских счетов. Впоследствии по этим договорам образовалась задолженность перед Ощадбанком на 948 млн гривен, 111,8 млн долл. и 12,45 млн евро (всего около 4,2 млрд грн).

В июне 2015 года Ощадбанк обратился в суд с иском к Лагуну как поручителю по невыполненным обязательствам. Суд отказал бизнесмену в удовлетворении встречного иска, в котором он просил признать недействительным договор поручительства.

В марте 2016-го банк выиграл в Печерском райсуде Киева , 5 октября 2016 года - в Апелляционном суде Киева . Но Высший спецсуд 15 февраля 2017 года отменил решение судов предыдущих инстанций и поручительство Лагуна перед Ощадбанком.

В мае 2020 года ФГВФЛ заявил, что будет судиться с бывшими владельцами Дельта Банка.

Дельта Банк до банкротства входил в топ-5 крупнейших банков Украины.