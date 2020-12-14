Сервис денежных переводов TransferGo получит $4,5 миллиона финансирования

Популярный онлайн-сервис TransferGo заключил соглашение с британским отделением банка Silicon Valley Bank (SVB) на финансирование в размере $4,5 млн. Об этом пишет fintechfutures.com.

Сервис денежных переводов TransferGo получит $4,5 миллиона финансирования
Фото: mmr.ua

Для чего необходимо финансирование

Инвестиционные вложения будут использоваться для разработки и расширения на базе TransferGo платежей в реальном времени (RTP). Новый финансовый инструмент планируется создать для потребителей малого и среднего бизнеса.

«Мы очень рады расширению нашего партнерства с TransferGo и с нетерпением ждем возможности стать частью их развития и роста, так как речь идет о внедрении инноваций для привлечения новых клиентов к более быстрому, дешевому и доступному способу отправки денег по всему миру», – говорит Крейг Фокс, директор SVB.

TransferGo утверждает, что за последний финансовый год объем международных платежей увеличился более чем на 117%.

Что еще в планах

TransferGo также недавно стал партнером Visa, что позволило осуществлять глобальные выплаты на карты.

Последнее исследование Всемирного банка по денежным переводам демонстрирует, что переводы в страны с низким и средним уровнем доходов по прогнозам сократятся на 7% – до $508 млрд (в 2020 году).

Исследовательская группа Всемирного банка также сообщает, что в 2021 году переводы сократятся на 7,5% – до $470 млрд.

Кстати

Руководство известного маркетплейса Joom планирует запуск на рынке Европы приложения для денежных переводов JoomPay. Компания, насчитывающая 150 млн скачиваний, некоторое время назад представила концепцию упрощенных денежных переводов между клиентом и покупателем, используя только адрес электронной почты или номер телефона.

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