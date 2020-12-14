Падение экспорта украинских товаров в конце 2020 года уменьшилось на 3%

Экспорт товаров из Украины за первые 11 месяцев 2020 года составил $44,349 млрд, что на 3% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 11% - до $48,373 млрд. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики с официального сайта Гостаможслужбы Украины.

Падение экспорта украинских товаров в конце 2020 года уменьшилось на 3%
Фото: inform.kz

«При этом отрицательное сальдо зафиксировано на уровне $4,024 млрд», - говорится в сообщении.

Ключевые показатели

В январе - ноябре 2020 года объем внешней торговли товарами составил $92,723 млрд, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($100,193 млрд).

Экспорт продовольствия за указанный период сократился менее чем на 1%, до $19,995 млрд, экспорт металлов - на 15%, до $8,211 млрд. Импорт топливно-энергетических товаров снизился на 36% - до $7,177 млрд.

Таким образом, падение экспорта значительно сократилось по сравнению с предыдущими периодами. «Экспорт товаров из Украины за первые десять месяцев 2020 года составил $39,636 млрд, что на 5% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 12%, до $43,077 млрд», - отметили в Государственной таможенной службе.

Ранее

Как сообщал «Минфин», за семь месяцев текущего года импорт упал на 13%, экспорт сократился на 7%.

Отрицательное сальдо торгового баланса за семь месяцев года составило $2,2 млрд. По итогам первого полугодия отрицательное сальдо составило $1,4 млрд.

Экспорт товаров и услуг Украины составил $27,62 млрд, что на 7,1% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время импорт уменьшился до $26,55 млрд, что на 15,5% ниже показателей первых шести месяцев 2019 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грнУкргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грн
Индия продлила пошлины на нержавейку из шести странИндия продлила пошлины на нержавейку из шести стран
ММК им. Ильича полностью обеспечивает мариупольские больницы кислородомММК им. Ильича полностью обеспечивает мариупольские больницы кислородом
S&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексовS&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексов
ТЭЦ переходят с угля на газТЭЦ переходят с угля на газ
Блок рекламы


Похожие новости
ФГИУ планирует продать Центрэнерго в конце 2021 годаФГИУ планирует продать Центрэнерго в конце 2021 года
Самые убыточные банки с начала года. CписокСамые убыточные банки с начала года. Cписок
Чистые валютные резервы НБУ с начала года уменьшились до $15,24 миллиардаЧистые валютные резервы НБУ с начала года уменьшились до $15,24 миллиарда
Moody\'s повысило рейтинги 8 украинских банков. Прогноз стабильныйMoody\'s повысило рейтинги 8 украинских банков. Прогноз стабильный
Денежная масса с начала года увеличилась на 23% — НБУДенежная масса с начала года увеличилась на 23% — НБУ
В 2020 году украинцы за рубежом потратили $4,5 миллиарда — НБУВ 2020 году украинцы за рубежом потратили $4,5 миллиарда — НБУ
Убытки "Укртрансгаза" с начала года достигли 15,6 млрд гривеньУбытки "Укртрансгаза" с начала года достигли 15,6 млрд гривень
Кабмин определил бизнес-модель Укрэксимбанка до 2025 годаКабмин определил бизнес-модель Укрэксимбанка до 2025 года
Deutsche Bank ожидает падение экономики Украины на 5,5% ВВПDeutsche Bank ожидает падение экономики Украины на 5,5% ВВП
"Укроборонпром" за 11 месяцев этого года выполнил государственный оборонный заказ на 99%"Укроборонпром" за 11 месяцев этого года выполнил государственный оборонный заказ на 99%
Последние новости
Подгружаем последние новости