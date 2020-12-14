Министр объяснил, почему отложили повышение «минималки» до 6,5 тысяч

В Кабмине решили отложить на декабрь 2021 года запланированное повышения «минималки» до 6500 гривен из-за предостережения относительно потенциальных «инфляционных опасностей». Об этом в интервью «Укринформу» заявил министр финансов Сергей Марченко.

Фото: epravda.com.ua

Инфляционная безопасность

«Изменение минимальной зарплаты связано со многими „смежными“ факторами, которые влияют на социально-экономическую ситуацию. Мы просчитали возможность повысить этот показатель до 6000 гривен с начала года и до 6500 — с 1 июля.

Но в процессе переговоров с международными партнерами прозвучали предостережения относительно потенциальных „инфляционных опасностей“. Отсюда — пожелание „подстраховаться“, перенеся нововведение на конец года. Ведь речь идет не только о влиянии на государственный, но и на местные бюджеты», — рассказал министр.

«Однако с точки зрения экономики умеренное влияние повышения „минималки“ является сбалансированным — учитывая расходы и поступления. Нельзя говорить, что одни получат позитив, а другие — будут страдать. Важно сохранить баланс интересов», — добавил Марченко

По словам главы Минфина, окончательное решение по повышению примут в середине следующего года.

Предыстория

Ранее, народный депутат Ярослав Железняк заявил, что в проект бюджета на 2021 дефицит планируют уменьшить до 5,3% ВВП , а повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. отложить на конец 2021 года.

По словам депутата, в МВФ было три главные претензии по бюджету: