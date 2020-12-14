Китайский производитель таинственных игрушек стал миллиардером

Компания Pop Mart, основанная 33-летним предпринимателем Ван Нином, в первые часы торгов в Гонконге выросла в цене до $7 млрд. Об этом пишет ВВС.

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Какие игрушки продает компания

Фирма продает коллекционные игрушки по цене примерно $8 за каждую в упаковке, которая не позволяет покупателям видеть, что внутри.

Что известно о Pop Mart

Ван Нин владеет примерно 50% Pop Mart и после выхода на фондовый рынок в Гонконге его чистый капитал составляет $3,2 млрд.

Компания Pop Mart, основанная в Пекине, собрала $674 млн от продажи акций, она использует для открытия новых магазинов и расширения за рубежом.

«Китайцы переживают стресс в течение долгого времени, ведь сталкиваются с низкой оплатой труда и недоступными ценами на жилье, поэтому они ищут дешевые виды развлечений и покупок», — сообщил управляющий директор Китайской группы исследований рынка Шон Рейн.

Pop Mart продает свою продукцию в 21 страну за пределами Китая и заявляет, что клиенты — это преимущественно люди в возрасте от 18 до 35 лет, и 75% от всех покупателей — женщины.

«Молодые китайцы любят милые вещи, чтобы украшать свои столы и дома. Неожиданный характер того, что они получают, также заинтересовывает потребителей», — добавил господин Рейн.

Согласно сообщению платформы электронной коммерции Tmall, которая принадлежит Alibaba, китайские миллениалы тратят на таинственные игрушки больше, чем на любое другое хобби, в частности, дизайнерскую обувь или киберспорт.

Лидер на рынке

Согласно официальной информации, выручка Pop Mart, лидера рынка, утроилась в прошлом году до $256,8 млн.

Производитель имеет лицензионные соглашения с Walt Disney и Universal Studios, а также продает продукцию сторонних поставщиков.