В Индии работники разгромили завод по производству iPhone из-за невыплаты зарплаты
Почти 2000 сотрудников в ночь на субботу атаковали мощности завода, громили мебель, приборы, поджигали транспортные средства, атаковали офисы руководителей.
Фото: indianexpress.com
Полиция Индии арестовала более 100 человек, устроивших погром из-за претензий о невыплате заработной платы на заводе по производству iPhone близ Бангалора.
Об этом сообщает ВВС.
Люди обвиняют компанию Wistron - партнера Apple по сборке, которая владеет фабрикой, - в неполной выплате зарплаты. В частности, в том, что за четыре месяца им не платят полную зарплату и заставляют работать дополнительные смены.
Почти 2000 сотрудников в ночь на субботу атаковали мощности завода, громили мебель, приборы, поджигали транспортные средства, атаковали офисы руководителей.
В Wistron заявили, что обязуются следовать местным законам о труде. Также в компании добавили, что инцидент был вызван неизвестными лицами, которые "с непонятными намерениями вторглись и повредили завод".
Напомним, в июне капитализация Apple и Microsoft впервые достигла $1,5 трлн. Рекордный рост акций четырех техногигантов произошел на фоне снижения основных индексов.