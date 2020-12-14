В Индии работники разгромили завод по производству iPhone из-за невыплаты зарплаты

Почти 2000 сотрудников в ночь на субботу атаковали мощности завода, громили мебель, приборы, поджигали транспортные средства, атаковали офисы руководителей.

Фото: indianexpress.com

Полиция Индии арестовала более 100 человек, устроивших погром из-за претензий о невыплате заработной платы на заводе по производству iPhone близ Бангалора.

Об этом сообщает ВВС.

Люди обвиняют компанию Wistron - партнера Apple по сборке, которая владеет фабрикой, - в неполной выплате зарплаты. В частности, в том, что за четыре месяца им не платят полную зарплату и заставляют работать дополнительные смены.

Почти 2000 сотрудников в ночь на субботу атаковали мощности завода, громили мебель, приборы, поджигали транспортные средства, атаковали офисы руководителей.

1/4 #Violence at @Apple #iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura near #Bengaluru in India

Nearly 2,000 employees, alleged not been paid, went on a rampage destroying the company’s furniture, assembly units and even attempted to set fire to vehicles pic.twitter.com/qtlHyJiRAh — Crisbin Joseph Mathew (@CrisbinJoseph) December 12, 2020

В Wistron заявили, что обязуются следовать местным законам о труде. Также в компании добавили, что инцидент был вызван неизвестными лицами, которые "с непонятными намерениями вторглись и повредили завод".