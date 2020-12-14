Украина доразместила евробонды-2033 на $600 миллионов

Украина разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на $600 млн под 6,2%. Об этом сообщило Министерство финансов.

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Что известно о размещении

«Украина 11 декабря осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму $600 млн. Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033, общая непогашенная сумма которых составила $2 млрд. Доразмещение прошло с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%», — отметил Минфин.

«Расчетная доходность в 6,20% — это самая низкая доходность по публичным еврооблигациям в долларах США в истории Украины», — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

Лид-менеджеры

BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции. Расчеты по выпуску должны состояться 18-го декабря 2020 года.

На что пойдут средства

За счет привлеченных средств будет профинансировано общие бюджетные назначения, добавили в Минфине.

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