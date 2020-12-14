Украина доразместила евробонды-2033 на $600 миллионов

Украина разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на $600 млн под 6,2%. Об этом сообщило Министерство финансов.

Украина доразместила евробонды-2033 на $600 миллионов
Фото: mind.ua

Что известно о размещении

«Украина 11 декабря осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму $600 млн. Этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033, общая непогашенная сумма которых составила $2 млрд. Доразмещение прошло с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%», — отметил Минфин.

«Расчетная доходность в 6,20% — это самая низкая доходность по публичным еврооблигациям в долларах США в истории Украины», — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

Лид-менеджеры

BNP Paribas and Goldman Sachs International выступили совместными лид-менеджерами транзакции. Расчеты по выпуску должны состояться 18-го декабря 2020 года.

На что пойдут средства

За счет привлеченных средств будет профинансировано общие бюджетные назначения, добавили в Минфине.

Предыстория

  • 11 декабря стало известно, что Украина доразмещает еврооблигации с погашением в 2033 году на $500 млн, ориентир доходности дополнительного выпуска составляет почти 6,4%.

  • 23 июля Минфин Украины разместил 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых.

  • Организаторами размещения еврооблигаций выступили Goldman Sachs и J.P.Morgan.

  • Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен сначала до 7,625%, потом — до 7,3-7,4%.

  • До этого, 1 июля, Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грнУкргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грн
Индия продлила пошлины на нержавейку из шести странИндия продлила пошлины на нержавейку из шести стран
ММК им. Ильича полностью обеспечивает мариупольские больницы кислородомММК им. Ильича полностью обеспечивает мариупольские больницы кислородом
S&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексовS&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексов
ТЭЦ переходят с угля на газТЭЦ переходят с угля на газ
Блок рекламы


Похожие новости
Арбитры признали, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствахАрбитры признали, что Украина имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах
За эту неделю Нацбанк выкупил на межбанке $79 миллионовЗа эту неделю Нацбанк выкупил на межбанке $79 миллионов
Украина доразмещает евробонды-2033 на $500 миллионовУкраина доразмещает евробонды-2033 на $500 миллионов
Украина получила от Еврокомиссии 623,5 млн евроУкраина получила от Еврокомиссии 623,5 млн евро
Украина получит более $135 млн на борьбу со СПИДом, туберкулезом и маляриейУкраина получит более $135 млн на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией
Укрэксимбанк получил 500 миллионов рефинансированияУкрэксимбанк получил 500 миллионов рефинансирования
Самый большой банк Норвегии могут оштрафовать на $45 миллионовСамый большой банк Норвегии могут оштрафовать на $45 миллионов
Украина начала меньше тратить валюту из резерваУкраина начала меньше тратить валюту из резерва
В ноябре доходы биткоин-майнеров превысили $500 миллионовВ ноябре доходы биткоин-майнеров превысили $500 миллионов
Украина нарастила транспортировку газа из ЕвропыУкраина нарастила транспортировку газа из Европы
Последние новости
Подгружаем последние новости