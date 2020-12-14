Свыше 20 компаний Украины присоединились к Европейскому альянсу чистого водорода

Более 20 украинских компаний присоединились к Европейскому альянсу чистого водорода (European Clean Hydrogen Alliance). Об этом сообщил заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков во время Первого немецко-украинского энергетического дня.



"Более 20 украинских компаний уже присоединились к Европейскому альянсу чистого водорода, а соответственно, и к инициативе "зеленого" водорода для Европейского зеленого курса "2х40 ГВт новых мощностей по производству водорода", – сказал Я.Демченков.



И добавил, что на Украину выделено создание 10 ГВт новых мощностей по производству "зеленого" водорода.



"Это возлагает на Украину определенные обязательства. Мы заинтересованы в совместных с немецким бизнесом проектах", – добавил заместитель министра энергетики.



По его словам, уже в январе 2021 года Украина будет готова презентовать оценку потенциала развития внутреннего рынка водорода. В том числе, его использования в транспорте. А также оценку влияния этого направления на окружающую среду.



При этом замминистра указал, что уже сейчас есть портфолио из десятка реальных проектов по развитию "зеленого" водорода, которые можно реализовать, в том числе с немецкими партнерами при поддержке европейских финансовых институтов.



