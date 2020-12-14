Остатки на корсчетах банков Украины резко выросли

Остатки средств на корсчетах банков резко увеличились по сравнению с началом месяца. Они выросли на 72% – до 88,984 млрд грн на 14 декабря. Об этом сообщает Министерство финансов.

Остатки на корсчетах банков Украины резко выросли
Фото: biz.censor.net

Динамика остатков

Оперативные данные на начало операционного дня

Дата Остатки средств, млн грн
03.12 51 585,9
04.12 53 039,6
07.12 55 379,0
08.12 51 670,8
09.12 45 219,6
10.12 46 726,3
11.12 58 333,1
14.12 88 984,5

Средства банков, находящиеся на корреспондентских счетах в НБУ, являются одними из наиболее высоколиквидных, безрисковых активов. Платежи по корреспондентским счетам в Нацбанке осуществляются лишь в пределах остатка денежных средств на счете. Суммарный остаток средств на корреспондентских счетах в НБУ является индикатором платежеспособности, а также, отчасти, и ликвидности всей банковской системы Украины.

Эксперты считают, что эти деньги аккумулируются в преддверии завтрашнего аукциона Минфина по ОВДП.

Что предлагается на аукционы

К размещению 15 декабря предлагаются ОВГЗ в гривне со сроком обращения 3, 6, 7 месяцев, а также на 1 года, 1,5 года, 3 года и 5 лет.

ОВГЗ в долларах и евро предлагаются со сроком обращения 1 год.

К размещению на 22 декабря предлагаются гривневые ОВГЗ со сроками обращения - 3 и 6 месяцев, 1 и 2 года.

К размещению на 29 декабря предлагаются гривневые ОВГЗ со сроками обращения - 3 и 6 месяцев, 1, 2, 4 года.

Валютные ОВГЗ 22 и 29 декабря не торгуются.

Ранее

  • Министерство финансов во вторник, 8 декабря, привлекло в бюджет 15,963 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Результаты этого аукциона стали одними из крупнейших в 2020 году и по достаточно высоким ставкам.
  • Часть гособлигаций выкупили нерезиденты. По данным НБУ, на 10 декабря объем ОВГЗ в их портфеле вырос до 76,1 млрд грн (с 74,3 млрд грн на 9 декабря и 74,5 млрд грн на начало этой недели).
  • Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что если станет известна дата приезда миссии Международного валютного фонда (МВФ). Объем заимствований может составить $1 млрд. «Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 млрд гривен, на внешнем — около $1 млрд», — уточнил премьер-министр.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грнУкргидроэнерго заявило, что глобальное потепление лишило его 1,5 млрд грн
Индия продлила пошлины на нержавейку из шести странИндия продлила пошлины на нержавейку из шести стран
ММК им. Ильича полностью обеспечивает мариупольские больницы кислородомММК им. Ильича полностью обеспечивает мариупольские больницы кислородом
S&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексовS&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексов
ТЭЦ переходят с угля на газТЭЦ переходят с угля на газ
Блок рекламы


Похожие новости
11 банков получили рефинанс от НБУ сроком на 5 лет11 банков получили рефинанс от НБУ сроком на 5 лет
Свыше 20 компаний Украины присоединились к Европейскому альянсу чистого водородаСвыше 20 компаний Украины присоединились к Европейскому альянсу чистого водорода
Сенат США утвердил оборонный бюджет с $250 млн для Украины и санкциями против "Северного потока-2"Сенат США утвердил оборонный бюджет с $250 млн для Украины и санкциями против "Северного потока-2"
НБУ определил объекты критической инфраструктуры банковской системыНБУ определил объекты критической инфраструктуры банковской системы
Moody\'s повысило рейтинги 8 украинских банков. Прогноз стабильныйMoody\'s повысило рейтинги 8 украинских банков. Прогноз стабильный
Deutsche Bank ожидает падение экономики Украины на 5,5% ВВПDeutsche Bank ожидает падение экономики Украины на 5,5% ВВП
"Магистральные газопроводы Украины" перечислили "Укртрансгазу" 3,85 млрд грн"Магистральные газопроводы Украины" перечислили "Укртрансгазу" 3,85 млрд грн
Одному из крупнейших банков Израиля не удалось избежать суда с ПриватБанком в рамках иска к КоломойскомуОдному из крупнейших банков Израиля не удалось избежать суда с ПриватБанком в рамках иска к Коломойскому
Монетарную политику Национального банка Украины трудно назвать мягкой, - Едеир ТернерМонетарную политику Национального банка Украины трудно назвать мягкой, - Едеир Тернер
НБУ признал банковскую группу ЯрославскогоНБУ признал банковскую группу Ярославского
Последние новости
Подгружаем последние новости