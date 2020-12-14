Остатки на корсчетах банков Украины резко выросли
Остатки средств на корсчетах банков резко увеличились по сравнению с началом месяца. Они выросли на 72% – до 88,984 млрд грн на 14 декабря. Об этом сообщает Министерство финансов.
Динамика остатков
Оперативные данные на начало операционного дня
|Дата
|Остатки средств, млн грн
|03.12
|51 585,9
|04.12
|53 039,6
|07.12
|55 379,0
|08.12
|51 670,8
|09.12
|45 219,6
|10.12
|46 726,3
|11.12
|58 333,1
|14.12
|88 984,5
Средства банков, находящиеся на корреспондентских счетах в НБУ, являются одними из наиболее высоколиквидных, безрисковых активов. Платежи по корреспондентским счетам в Нацбанке осуществляются лишь в пределах остатка денежных средств на счете. Суммарный остаток средств на корреспондентских счетах в НБУ является индикатором платежеспособности, а также, отчасти, и ликвидности всей банковской системы Украины.
Эксперты считают, что эти деньги аккумулируются в преддверии завтрашнего аукциона Минфина по ОВДП.
Что предлагается на аукционы
К размещению 15 декабря предлагаются ОВГЗ в гривне со сроком обращения 3, 6, 7 месяцев, а также на 1 года, 1,5 года, 3 года и 5 лет.
ОВГЗ в долларах и евро предлагаются со сроком обращения 1 год.
К размещению на 22 декабря предлагаются гривневые ОВГЗ со сроками обращения - 3 и 6 месяцев, 1 и 2 года.
К размещению на 29 декабря предлагаются гривневые ОВГЗ со сроками обращения - 3 и 6 месяцев, 1, 2, 4 года.
Валютные ОВГЗ 22 и 29 декабря не торгуются.
Ранее
- Министерство финансов во вторник, 8 декабря, привлекло в бюджет 15,963 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Результаты этого аукциона стали одними из крупнейших в 2020 году и по достаточно высоким ставкам.
- Часть гособлигаций выкупили нерезиденты. По данным НБУ, на 10 декабря объем ОВГЗ в их портфеле вырос до 76,1 млрд грн (с 74,3 млрд грн на 9 декабря и 74,5 млрд грн на начало этой недели).
- Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что если станет известна дата приезда миссии Международного валютного фонда (МВФ). Объем заимствований может составить $1 млрд. «Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 млрд гривен, на внешнем — около $1 млрд», — уточнил премьер-министр.