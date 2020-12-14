Остатки на корсчетах банков Украины резко выросли

Остатки средств на корсчетах банков резко увеличились по сравнению с началом месяца. Они выросли на 72% – до 88,984 млрд грн на 14 декабря. Об этом сообщает Министерство финансов.

Фото: biz.censor.net

Динамика остатков

Оперативные данные на начало операционного дня

Дата Остатки средств, млн грн 03.12 51 585,9 04.12 53 039,6 07.12 55 379,0 08.12 51 670,8 09.12 45 219,6 10.12 46 726,3 11.12 58 333,1 14.12 88 984,5

Средства банков, находящиеся на корреспондентских счетах в НБУ, являются одними из наиболее высоколиквидных, безрисковых активов. Платежи по корреспондентским счетам в Нацбанке осуществляются лишь в пределах остатка денежных средств на счете. Суммарный остаток средств на корреспондентских счетах в НБУ является индикатором платежеспособности, а также, отчасти, и ликвидности всей банковской системы Украины.

Эксперты считают, что эти деньги аккумулируются в преддверии завтрашнего аукциона Минфина по ОВДП.

Что предлагается на аукционы

К размещению 15 декабря предлагаются ОВГЗ в гривне со сроком обращения 3, 6, 7 месяцев, а также на 1 года, 1,5 года, 3 года и 5 лет.

ОВГЗ в долларах и евро предлагаются со сроком обращения 1 год.

К размещению на 22 декабря предлагаются гривневые ОВГЗ со сроками обращения - 3 и 6 месяцев, 1 и 2 года.

К размещению на 29 декабря предлагаются гривневые ОВГЗ со сроками обращения - 3 и 6 месяцев, 1, 2, 4 года.

Валютные ОВГЗ 22 и 29 декабря не торгуются.

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