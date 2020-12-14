Цены на газ в Украине ниже европейских из-за больших запасов

Цены на газ в Украине ниже европейских из-за больших запасов

Рекордные запасы газа в украинских ПХГ продолжают оказывать давление на внутренний рынок газа, что приводит к снижению цены на газ внутри Украины. Об этом на своей странице на Facebook написал глава ГТС Сергей Макогон.

По его словам, европейские трейдеры, которые завезли в Украину в этом году на хранение более 10 млрд куб м, постепенно продают его на внутреннем рынке. "В результате цена снизилась ниже импортного паритета и даже стала "хаб минус", что хорошо видно на графике ниже", — написал он.

Как сообщалось, к началу отопительного сезона запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины превышали 28,4 млрд куб. м. К 5 декабря они снизились на 8,4% (на 2,4 млрд куб. м) – до 26,05 млрд куб. м.



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