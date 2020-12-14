С сегодняшнего дня "Дия" принимает заявки на получение 8 тысяч помощи от государства

За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5 000 человек.

С сегодняшнего дня "Дия" принимает заявки на получение 8 тысяч помощи от государства
Фото: Lb.ua

С сегодняшнего дня портал "Дия" начал принимать заявки на получение 8 тысяч единовременного пособия от государства для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Наемные работники и физические лица-предприниматели, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря", - написал глава правительства.

По его словам, за первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5 000 человек.

"Заполнение заявления займет не более 5 минут, а деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет после проверки данных. Правительство делает все, чтобы средства каждому поступили быстрее", - добавил Шмыгаль.

Напомним, 12 декабря Пенсионный фонд Украины обнародовал памятку для получения единовременной выплаты 8 тысяч гривен согласно закону, принятому Радой 4 декабря.

4 декабря Верховная Рада поддержала в первом чтении и в целом проект закона президента "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS -CoV-2 "(№4429). Это, в частности, единовременная материальная помощь в размере 8 тысяч гривен.

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