В Украине цены на газ стали ниже, чем в Европе

Цены на газ в Украине упали в связи с тем, что в отечественных подземных хранилищах (ПХГ) находятся рекордные запасы голубого топлива. Об этом заявил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, европейские трейдеры, которые завезли в Украину в этом году на хранение более 10 млрд кубометров, постепенно продают его на внутреннем рынке. Цены на украинский газ стали ниже импортного, что видно на графике.

Глава газовой компании добавил, что свободный рынок газа и интеграция в газовый рынок ЕС приносит реальные выгоды украинским потребителям.

Пользователи Facebook в комментариях возмутились тем, почему им в этом году снова подняли тарифы на газ, если Сергей Макогон говорит об обратном.

К тому же, с нового года тарифы на доставку газа для потребителей могут вырасти в среднем по Украине почти в два раза. 43 операторам, осуществляющим доставку газа, позволили повысить стоимость своих услуг.

Стоимость самого газа формируется на рыночных условиях, и здесь каждый потребитель может выбирать себе компанию, у которой ему выгоднее покупать газ.

Ранее сообщалось, что сменить поставщика газа украинцы смогут через мобильное приложение Приват24.